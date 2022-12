Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji predlaže Vlada, a donosi se po hitnom postupku, obilježio je novi sukob predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića sa zastupnicom Karolinom Vidović Krišto, koja vodi nedavno osnovanu stranku Odlučnost i pravednost.

Nakon kraće prepirke Vidović Krišto je pristala na skidanje zastupničkog imuniteta, a Jandroković je najavio da će je tužiti za klevetu.

Tko tu koga kleveće i laže?

''Visoko pozicionirani zaposlenik Hypo-Alpe-Adria banke u Lihtenštajnu svjedočio je da su novci iz krupnih izvora iznošeni iz Hrvatske putem privatnog zrakoplova od austrijske Hypo banke i to u vrećama hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova, a ministar je bio Jandroković.... a diplomatska pošta kao što znamo sukladno Bečkoj konvenciji ne smije biti otvorena. Sve europske države istražuju imaju li njihovi građani novac u inozemstvu na koji nije plaćen porez ili je iz kriminalnih izvora. Nijednom nisam čula da je vaše Ministarstvo pronašlo račune Todorića, pokojnoga Marijana Hanžekovića, Jandrokovića, Plenkovića, Sanadera, Ivana Vrdoljaka. Jeste li svjesni da vas građani plaćaju kako bi radili u njihovom interesu", upitala je Vidović Krišto nakon što je državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić predstavio zakonske izmjene.

Jandroković je Vidović Krišto na to kazao: ''Vrlo sam strpljiv. Prozvali ste me nekoliko puta za kriminalne radnje. Molio bih vas da to prijavite, u protivnom ću smatrati da klevećete, lažete, kao što to radite uobičajeno. Ako imate bilo kakve dokaze, slobodno ih uputite u nadležne institucije. Ovo su laži i klevete".

Vidović Krišto je na to odvratila da treba osnovati neovisnu pravosudnu komisiju, koja će ispitati sve sporne slučajeve, a Jandroković je opetovao: ''Sve prijavite protiv mene, u protivnom ću ovo smatrati klevetama i lažima. Ne možete klevetati da to sluša hrvatska javnost".

"Ako vi mene prozivate za klevete, tužite, idemo rasvijetliti to sve", poručila je Vidović Krišto, a Jandroković odvratio: "Skrivate se iza imuniteta. Skinite imunitet pa ću vas tužiti istu sekundu. Hoćete li ga skinuti", pitao je Jandroković, a Vidović Krišto kazala da hoće.



Naon što joj je udijelio opomenu, pitala ga je tko će njemu dati opomenu pa je zaradila još jednu: "Ako ne predočite dokaze, onda ste lažljivka i klevetnica. Je li vam jasno? Ne možete više dobiti riječ".



Nakon što se još javila još jednom za povredu Poslovnika i tražila pisani odgovor na svoj upit, Jandroković joj je dao i treću opomenu.

''Nismo prisegnuli na bruxellesku karijeru Andreja Plenkovića''

U slobodnim govorima prije rasprave o zakonskim izmjenama, Mostov Nikola Grmoja pozvao je sindikate i udruge da ustanu protiv predloženih izmjena Ustava te oporbene zastupnike da ne podlegnu "sirenskom zovu" vladajućih tijekom nogometne euforije.

"Dok kao oporba svi zajedno tražimo ostavkuVvlade, pregovarati s vladajućima oko izmjena Ustava je nešto što je za nas neshvatljivo. Nadam se da ostatak oporbe neće održati ovakve izmjene Ustava jer one dodatno otežavaju referendumsko odlučivanje građana koje je ionako nemoguće u RH", kazao je Grmoja.

Upozorio je da će izmjene Ustava omogućiti da par zastupnika, prije nego se krene u prikupljanje potpisa, pokrene ocjenu ustavnosti pojedinog pitanja i time će onemogućiti i ovo što smo imali do sada. Smatra i da su vladajući stavili glasanje za 15. prosinca kako bi slomili dio oporbenih klubova za protuustavnu odluku o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Pozvao je stoga one koji su izloženi pritiscima da ne podlegnu tome i budu na strani Ustava jer, kako je rekao, nisu prisegnuli na "bruxellesku karijeru" Andreja Plenkovića.

Obesmislena parlamentarna procedura

I Sandra Benčić (Kluba zeleno-lijevog bloka) izrazila je nezadovoljstvo gustim tjednim rasporedom u kojem se nalaze zakoni koji su krucijalni za egzistencijalna i životna pitanja građana (izmjene Ustava, Zakon o radu, Zakon o trgovini i sl.).

Smatra kako tjedni raspored izgleda tako zato da bi rasprave o prijedlozima krucijalnih zakona i Ustava bile besmislene: "To je cilj čitavog procesa. Obesmisliti čitavu parlamentarnu proceduru".

Navodeći kako HDZ svako malo daje stanke u radu Sabora, upozorila je kako kada treba raspraviti krucijalne stvari - one se stavljaju u jedan tjedan.

Benčić je, vezano uz predložene ustavne promjene, rekla da je tzv. progresivna opozicija u pogledu referendumske izmjene Ustava dobila nešto malo bolja rješenja, ali još uvijek ne dovoljno dobra.

No, pitanje pristupa pobačaju za sve žene, nije uvršteno u pregovore i nije stavljeno za stol jer HDZ-u ne treba konsenzus: "Njima je win-win situacija jer oni su državu oteli pa kakav god da Ustav i zakoni da jesu".

Osvrćući se na odluku vlade o obuci ukrajinskih vojnika, Dalija Orešković (Klub Centra i GLAS-a) rekla je da bi uvijek trebalo biti bitno pridržavanje Ustava.

Smatra da bi građani sudjelovanje Hrvatske u vojnoj obuci podržavali kada to ne bi bilo, kako je rekla, čisto bahaćenje Plenkovića "čiji su primarni politički ciljevi ponižavanje Milanovića i čitave oporbe", potom osobno dokazivanje na europskoj razini te na kraju pomoć Ukrajini.

Bačić: Sve se radi u skladu s poslovnikom

Odgovarajući oporbenim zastupnicima Branko Bačić (Klub HDZ-a) rekao je da su usporednom analizom rada u drugim parlamentima u Europi pokazali da Hrvatski sabor u plenarnom zasjedanju, po broju dana, daleko najviše zasjeda od svih europskih parlamenata.

Istaknuo je i da su sve što su radili, radili u skladu sa saborskim poslovnikom.

Bačić je podsjetio i da su na početku ustavnih promjena rekli da će se tu ići samo iz razloga kako bi uredio okvir za provedbu referenduma jer postoji veliki broj inicijativa koje bi išle u promjenu Ustava, a koje su međusobno oprečne.

Smatra da će se u idućih dva-tri mjeseca naći "zajednički jezik" kako bi se uredio taj dio Ustava vezan uz referendum.

Osvrćući se na obuku ukrajinskih vojnika, Bačić je kazao da pokušaj obmanjivanja javnosti kroz tobožnju neustavnost takve odluke jasno pokazuje nesnalaženje oporbe u ovom vrlo važnom trenutku za ukrajinski narod i njegovu žrtvu.