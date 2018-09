Sakarun više ne može izdržati veliki broj kupača.

Jednoj od najljepših plaža na Jadranu, Sakarunu na južnoj strani Dugog otoka, prijeti devastacija zbog prebrendiranosti, piše zadarski.hr.

Poznata plaža više ne može izdržati veliki broj kupača, a gosti često imaju opravdane ili manje opravdane primjedbe poput onih da je Sakarun pun smeća, da je nedovoljno WC-a, da se neredovito održava...

Zoran Morović, načelnik Sali na čijem se području Sakarun nalazi, kaže da je glavni problem najezda.

"Sakarun je 'najlipša uvala na svitu' kada se tamo nalazi 500 kupača, ali kada je njih 1.500, to više nije kupanje! Radi se o prirodnoj plaži s ograničenim kapacitetima koji su davno nadmašeni, pa nas čeka borba za povratak ekološke ravnoteže u Sakarun. Turisti znaju prigovoriti da nema dovoljno WC-a, ali probajte zamisliti na što bi sličio niz kemijskih WC-a za 1.500 ljudi i to u zaštićenom krajobrazu", objašnjava Morović.

Načelnik kaže i kako Općina od silnih posjetitelja, ali i sve više brodica nema nikakve koristi, a od nje se očekuje da se brine o očuvanosti plaže i uvale.

Sakarunom inače upravlja Javna ustanova Natura Jadera s kojom Općina Sali ima potpisan ugovor o odvozu otpada. I direktor ove ustanove, Damir Perić smatra da je broj gostiju prevelik i da predstavlja prijetnju.

"Nešto se mora promijeniti. Sve bi bilo u redu kada bi broj kupača bio prepolovljen", smatra.

Dio posjetitelja, kojih u sezoni na plaži bude oko 1000, do nje dolazi turističkim brodovima. Natura Jadera naplati im po 7.000 kuna godišnje, a vlasnici su preuzeli obvezu da smeće koje proizvedu njihovi gosti vrate na brod. No, teško je reći koliko se to poštuje.

Jedan od mogućih poteza za smanjivanje broja gostiju je smanjivanje broja turističkih brodova s tri na pet iduće godine i poovećavanje trenutne cijene od 7000 kuna.