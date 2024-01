Ne prestaje sukob oko izbora novog glavnog državnog odvjetnika: "Ispada da je jedino bitno da je spreman braniti lex AP"

Službeno su objavljena imena kandidata koja idu u utrku za glavnog državnog odvjetnika. Za nasljednika Zlate Hrvoj Šipek natječu se odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik županijskog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner, trenutačni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić.

Upravo ovo posljednje ime podiglo je veliku prašinu, a reagirao je i predsjednik Zoran Milanović. Na koga predsjednik misi nije rekao, ali zna se kako se sa sucem Turudićem javno sukobljavao.

"Taj Ture Bure Turudija on je jedna politička propalica koja je sudila konjokradicama i švercerima duhanom", kazao je o Turudiću prošle godine.

S druge strane, predsjednik Vlade Andrej Plenković tvrdi sve će biti po zakonu.

"Mi za razliku od Milanovića nećemo sigurno kršiti zakonske odredbe kao što je on kršio kad je bila riječ o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda", odbrusio je predsjedniku Plenković.

Što znamo o Turudiću?

Ivan Turudić dugogodišnji je predsjednik županijskog suda. Osudio je Ivu Sanadera. Sporne su mnogima bile sudačke odluke u predmetima Merzel i slučaju Glavaš. Osudio je Petrača zbog otmice sina Vladimira Zagorca. Izručio Mustača. Blizak je sa Zdravkom Mamićem. Ispijao je kave sa Josipom Rimac nakon što je USKOK pokrenuo istragu. HDZ-ovci su ga nazivali naš dečko. Obilazio je šatoraše. Ističe svoje domoljublje. Bježao je i policiji nakon jurnjave bjelovarskom obilaznicom. Bio je i gost kluba u Slovenskoj.

Izbor glavnog državnog odvjetnika komentira Mišel Jakšić

U studiju Dnevnika NOVE TV Sabini Tandari Knezović pridružio se predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić.

"Najbolji kandidat bi bio onaj koji će konačno raščistiti sa jednom granom hrvatskog pravosuđa koja se svako malo pojavi, a zove se šeksizam. Šalu na stranu, svako malo kad je nešto važno, kad se nešto kadrovira, kad se pišu neki zakoni, iako se svi kunu da ga više nema, uvijek se negdje, barem u uredima HDZ-a osjeti duh Vladimira Šeksa i onda se to transferira dalje", rekao je Jakšić.

Moralni i stručni integritet ono su što glavni državni odvjetnik svakako mora imati s obzirom na ovo ozračje nepovjerenja građana u hrvatsko pravosuđe, istaknuo je gost. Osim toga, on mora biti neovisan kako bi građani vjerovali u njegov integritet.

Na pitanje novinarke je li premijer Turudiću "dao mig", Jakšić je odgovorio da zaista postoji to mnijenje.

"Činjenica je da i njegovo ponašanje u puno situacija govori u smjeru toga da on voli dati taj završni kadrovski 'dodir'. Isto je tako činjenica da je puno puta funkcionirao na način da je on sam potencirao, da je zvao glavnu državnu odvjetnicu, tražio ju da reagira, tako da uopće nije čudno da se i ovdje postavlja pitanje", zaključio je Jakšić i dodao da je cijeli proces nedopustiv "ako smo demokratska država u 21. stoljeću i ako je Andrej Plenković toliko savršen briselski đak".

Problem je, tvrdi Mišel Jakšić, što mjesec ili dva prije isteka mandata Sabora i Vlade "mi si dajemo jako puno truda da izabremo novog šefa DORH-a".

"Zašto ne bismo to odradili kad dođe nova Vlada? Nego se skrivamo iza zakona i procedura.", zaključuje Jakšić koji smatra da bi to bilo najmoralnije.

Na konstatacije HDZ-a da oporba vrši pritisak na izbor šefa DORH-a Jakšić odgovara da oni samo postavljaju pitanja.

"Ispada da je jedino važno da taj netko dobro komunicira, što god to značilo, i da je spreman braniti lex AP. Naravno da, kad znamo koliko Ivan Turudić voli svjetla reflektora, a čovjek ih stvarno voli, i da je on jedan od pravosudnih dužnosnika koji je bio spreman braniti lex AP, plus toga javio se na natječaj, plus toga, on je prilično obojan HDZ-ovim bojama, jasno je da javnost dobila taj dojam", objasnio je.

Jakšić je najavio da će Odbor ispitati Turudićevo prijateljstvo s mnogim ljudima koji imaju kaznene prijave, njegov stav o lex AP-u danas i da li će kao glavni državni odvjetnik dizati tužbe protiv novinara.

Način izbora šefa DORH-a potrebno je, smatra Jakšić, mijenjati. O tome bi trebala odlučivati dvotrećinska većina.

"Naravno da HDZ ovakav kakv je danas na to nije spreman. Bilo bi puno poštenije da kažu da u Saboru toga više nema i da Vlada imenuje glavnog državnog odvjetnika", komentirao je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



