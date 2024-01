Na skijanje će više Hrvata nego lani, za to će morati dublje posegnuti u džep

U ski servisima su gužve. "Idem u Italiju na 7 dana", rekao je Slaven.

Broj Hrvata koji idu na skijanja kreće se oko 200.000. No, ove godine ta bi se brojka mogla i premašiti. "Skijaška sezona traje do kraja drugog mjeseca, ali što bilježimo sada je veći interes i to između 15 i 20 posto", poručio je Boris Žgomba, predsjednik udruge putničkih agencija.

Unatoč tome što su cijene na odredištima skočile za oko 15 posto. "Oko 10 do 15 posto sigurno u odnosu na prošlu godinu", izjavio je Sebastian.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice jesu li ih cijene odvratile od skijanja, Sebastian je odgovorio: "Ah, nije, nije. Volimo to pa si moramo nešto i priuštiti, radimo čitavu godinu".

Idući tjedan je jeftiniji pa su mnogi ciljali baš to vrijeme, iako počinje škola. "Sad idem s tatinim prijateljem u Austriju skijati", istaknuo je Ivan Dominik i dodao da će zbog toga propustiti tri dana škole.

"Udarni tjedan ide sad zbog nižih cijena na skijalištima. Iako je veliki interes bio, što me iznenadilo, i za novogodišnji termin kada su cijene bile nešto veće", objasnila je Sandra Šutić, voditeljica agencije i ski servisa.

Neki kažu, nije ni taj jeftiniji tjedan ono što je nekad bio. "Imam dojam da više nije toliko jeftinije koliko je bio. Možda je 10, 15 posto na ski karte, ali mislim da nije kao što je prije bila veća razlika", napomenuo je Slaven.

Ove godine tko je želio skijati morao je posegnuti dublje u džep.

"Nekakva četveročlana obitelj u hotelu na samom skijalištu s otprilike tri zvjezdice treba 3000 do 4000 eura. Apartmanski smještaj otprilike 1500 eura s tim da na to trebate dodati ski karte", kazala je Šutić koliko treba potrošiti za tjedan dana.

Najpopularnije destinacije su Slovenija, Austrija, Italija, Francuska i BiH. Jahorina i Kupres dobro kotiraju među Dalmatincima.

"Zbog blizine i zbog cijena pa i zbog atmosfere koja se rijetko gdje nalazi", istaknuo je Mario. No, i u BIH su cijene skočile.

"Cijene su malo veće što se tiče smještaja u odnosu na prošlu godinu, međutim ski karte, piće, hrana sve je ostalo isto", rekla je Ana-Marija Krilić.

Mnogi se pitaju kada je onda najbolje bukirati. "Last minute je ovisan o prodaji. Ove godine ga nije bilo jer je bila prodaja dobra, pravi skijaši koji znaju gdje će ići bukiraju i u osmom ili devetom mjesecu, tada je najjači dio bukinga", objasnio je Žgomba.

I najveća šansa da bukirate baš ono što želite.

