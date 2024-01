Smijenjen je Tomislav Pokrovac, skupljao je novac od Sindikata i stavljao sebi u džep: "Uvijek je težio tome da bude glavni"

Tomislav Pokrovac koji je bio jedan od organizatora prosvjeda nezadovoljnih svinjogojaca, smijenjen je s mjesta zamjenika predsjednika Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje.

Odluka u kojoj je Pokrovac razriješen dužnosti zamjenika predsjednika navodno je donesena još 23. prosinca.

"Odluka o smjeni Tomislava Pokrovca donesena je zato što je 19. prosinca protuustavno i nezakonito sazvao i održao skupštinu Sindikata na kojoj je protuustavno i nezakonito donio odluku o smjeni predsjednika Sindikata Duška Pavlika i tajnika Leonarda Tikvića te za te dužnosti predložio druge osobe. Sazvao je i novu Skupštinu za 29. prosinca", piše u odluci Sindikata koju je potpisao predsjednik Pavlik, piše Večernji list.

Kako se navodi u odluci, Pokrovac je na spomenutom sastanku od prisutnih neovlašteno prikupljao novac koji je kasnije zadržao za sebe, a navodno je riječ o 1900 eura. Osim toga, navodi se da i neki članovi Skupštine sindikata raspolažu informacijama da je Pokrovac novac skupljao i po drugim prosvjednim punktovima koje je organizirao Sindikat te je taj novac također zadržao za sebe.

Pokrovac nije imao ovlaštenje za prikupljanje novca te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

"Pokrovac je uvijek težio tome da on bude glavni te se u više navrata i predstavljao kao predsjednik Sindikata. Činjenica je da je tu bilo dosta toga, da sam ja sve to prešućivao, ali više ne mogu i ne želim. On je Sindikatu nanio golemu štetu", poručio ja Pavlik i dodao da ga je Pokrovac u više navrata sabotirao.

Pavlik je istaknuo da je prosvjed mogao završiti i tjedan dana ranije kada je sve bilo dogovoreno na sastanku s ministricom Marijom Vučković, no da je to Pokrovac prešutio iz njemu nepoznatih razloga te da su zbog njega brojni ljudi bez razloga tjedan dana duže boravili na zimi.



"I meni i ostalima on je prešućivao mnogo toga te je vodio neku svoju igru. Njegov cilj bio je samo da on bude taj koga se pita i koji odlučuje. Žalosno je sve to, ali što je, tu je. Neke stvari sada ne možemo promijeniti, ali moramo sve izvesti na čistac da se točno zna što njemu ne odgovara. Među nama nije došlo ni do kakvog raskola jer je uz njega ostalo samo nekoliko ljudi koji mu vjeruju, dok su svi drugi i dalje u Sindikatu", rekao je Pavlik.

"Bapske priče i gluposti"

O cijeloj situaciji progovorio je i Pokrovac koji je ukratko rekao da se ništa posebno ne događa te da je sve u redu.

Na pitanje o tome je li uzimao novac, odgovorio je da se radi o glupostima i da su to bapske priče.

"Sve će to biti dobro i bit će kako ja kažem", izjavio je Pokrovac.