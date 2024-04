Ovo je goruće pitanje Europske Unije, a hrvatski kandidati za europski parlament slažu se oko jednog pitanja

Utrka za zastupnike u Europskom parlamentu tek se zahuktava. Jedna od možda i najvažnijih tema koje će ih dočekati u Bruxellesu je poljoprivreda.

Sanja Vištica za Dnevnik Nove TV ispitala je kandidate za europski parlament što misle o uporabi pesticida, a što o uvozu iz Ukrajine.

U nekoliko zemalja, iako iz različitih razloga, pobunili su se poljoprivrednici. Europska unija je pod prosvjedima popustila, smanjila je birokraciju, kontrole i pravila o obradi zemljišta.

Smanjenje je dobro, ali ima prostora za još kada je riječ o administraciji, smatraju u HDZ-u, pa će se, uz to, zalagati za još nekoliko stvari.

"Pojačavanje financijskih pomoći iz EU proračuna za poljoprivredu ili barem ostanak najmanje na sadašnjoj razini, uzimajući u obzir inflaciju. Smanjenje administrativnih i ekoloških nepotrebnih opterećenja koje im se nameću zbog pritiska ekstremne zelene ljevice. I zaštita od nelojalne konkurencije kroz jasnija pravila o kontroli toga što se uvozi na teritorij EU", kazao je Tomislav Sokol.

Baš na proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja treba biti usmjerena pojačana birokracija, smatraju u SDP-u.

"Naime, proizvodi koje proizvode naši poljoprivrednici u EU moraju biti pod vrlo strogom kontrolom od proizvodnje do plasmana na tržište, dok proizvodnja u zemljama izvan EU nema ni blizu tako stroga pravila i samim time to je nelojalna konkurencija", smatra Biljana Borzan.

Domovinskom pokretu imperativ je zaštita hrvatskog poljoprivrednika.

"Zalagati ćemo se za ono za što smo se zalagali i do sada svih ovih godina, a to je zaštita hrvatske poljoprivrede, hrvatskog poljoprivrednog proizvođača i, naravno, pravo Hrvatske da određuje pravila igre u svom dvorištu", tvrdi Davor Dretar.

Složni oko Ukrajine

Za maksimalno ukidanje birokracije zalažu se u Mostu, ali i za opsežnu reformu zajedničke poljoprivredne politike.

"Zato što želimo povećati domaću poljoprivrednu proizvodnju, a ne smanjiti kako to planira EU. I suprotstavit ćemo se zelenim štetnim politikama koje su dovele poljoprivrednike na rub bankrota ili u bankrot, a povisile cijene hrane", rekao je Božo Petrov.

Za očuvanje zemlje i kvalitetu zemlje koja se obrađuje, zalagat će se u Možemo. Umjesto da se novac iskrcava velikima, kažu, zalagat će se za veće financiranje malih i srednjih poljoprivrednika.

"I druga stvar, da se odustane od ove sulude mjere izvještavanja poljoprivrednika o subvencijama. Sad imate situaciju da čovjek na traktoru mora paliti svoj GPS signal na Banovini da pošalje dokaz EU da on troši taj novac kako treba. To je smiješno. Rade od poljoprivrednika birokrate i to ćemo sigurno zaustaviti", tvrdi Gordan Bosanac.

Oko uvoza iz Ukrajine gotovo svi smatraju, u redu je da se pomogne Ukrajini, ali ne na štetu europskih proizvođača. Inače, europski parlament je prije koji dan podržao nastavak trgovine s Ukrajinom bez carine i kvota, ali uz napomenu da može nametnuti sve mjere koje smatra potrebnima ako dođe do značajnih poremećaja na tržištu Europske unije.

Ovo vrijedi godinu dana, tako da će buduće europarlamentarce dočekati i ova tema.

