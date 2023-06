Mahnita gradnja tik uz more, ministar Bačić kaže: "Teško da ovo što sam vidio može imati dozvolu" - ali izgrađeno je sa svim dozvolama!

U Sreseru na Pelješcu nekretnine su doslovno tik do mora.

"Moderna vila prodaje se preko agencije, tako nam je i zapela za oko. Prije svega zbog, moglo bi se reći, bazena na plaži. Stoga smo ministra graditeljstva kada je bio u Dubrovniku pitali kako je moguća takva izgradnja", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Može li objekt kojem je bazen na plaži, na pomorskom dobru, imati dozvolu, pitala je ministra graditeljstva Branka Bačića.

"Teško da ovo što sam vidio iz fotografije može imati dozvolu", rekao je i dodao da ne vjeruje da postoji dozvola. "Ne može postojati dozvola koja omogućava ovakvu gradnju na pomorskom dobru, to je jednostavno protuzakonito."

Nije, ministar se vara - gradilo se sukladno svim dozvolama.

Pročitajte i ovo ruši se Aktivistica o 20-godišnjoj borbi protiv bespravne gradnje u uvali Vruja: "To je borba s vjetrenjačama, nećete uspjeti"

Bazeni i ležaljke na pomorskom dobru, kuće tik uz more - ne, to nije kršenje zakona, već je to mogućnost koju ostavlja Plan Općine Janjina.

Tako po prostornom planu bazen može biti jedan metar od granice čestice, nigdje nije definirana udaljenost od pomorskog dobra ili obalne crte.

"Objekti su legalni, rađeni po prostornom planu, ured je izdao građevinske dozvole. Mi nismo sretni zbog načina na koji je to ispalo s tom izgradnjom u tom dijelu naselja. Praktički se došlo do same obale, međutim ljudi su radili po uvjetima na svojim česticama, nisu izlazili izvan gabarita, nije određena granica pomorskog dobra, pa nije bilo prepreka", rekao je Vlatko Mratović, HDZ-ov načelnik Općine Janjina.

Nije bilo prepreka ni za gradnju vile u Zatonu pokraj Dubrovnika koja ima i svoj izlaz na more.

Pročitajte i ovo glavni državni inspektor Bageri u petak ruše najpoznatiju bespravnu gradnju na Jadranu!



O toj kući, nekretnini tik uz more, izvještavalo se nekoliko puta. I ona je legalna, sve je napravljeno po propisima osim stepenica. Lučka kapetanija potvrdila je kako će izaći na teren, no dok ih ekipa Dnevnika nije pozvala, nisu ni znali za problem.

I ministri i načelnici, gradonačelnici, župani kad se voze uz more ili plove po otocima, vide nered na obali. Negdje zakonit, negdje nezakonit - no nered je. Ova priča dokaz je da su neki prostorni planovi tragični.

Utvrđivanje granica pomorskog dobra od Dalmacije do Istre ključno je. Iz ministarstva mora poručuju kako se nadaju da će novi Zakon o pomorskom dobru ubrzati taj proces. Dok se oni nadaju, i sada netko negdje betonira more jer, eto, može.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.