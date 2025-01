Povratak na nastavu, ravnatelje zatekao ozbiljan problem: "Oni ovih dana nisu dostupni"

Školarci su se vratili u školske klupe i to pod novim mjerama sigurnosti. Zagrebačke osnovnoškolce jutros su na ulazu dočekali profesionalni zaštitari. Također, policija je pojačala ophodnje oko škola - kako osnovnih, tako i srednjih. Zaštitari su u uniformama i nisu naoružani. U većini zemlje nisu angažirani zaštitari, već na ulazu dežuraju domari i spremačice.

"Kad sam ušla u školu vidjeli smo zaštitara, bilo mi je čudno vidjeti ga, ne znam tko je taj čovjek", rekla je Iva, učenica 8. razreda, a njezina vršnjakinja Lana dodaje:

"Imam osjećaj da će sada biti malo sigurnije jer ipak netko malo čuva ispred škole i također se zaključavaju vrata".

Škola - 4 Foto: Vijesti u 17

A Ivana iz Zagreba poručuje da joj je drago što je njihova škola dobila zaštitara.

S njom se ne slaže Ante, također iz Zagreba.

"Mislim da to nije dobro rješenje, evo to je moje mišljenje. Zato što ti ljudi ne poznaju djecu, zato što su tu prvi put, zato što rade za minimalnu plaću", poručuje.

Ravnatelji apeliraju i na Ministarstvo obrazovanja da ubrza izdavanje suglasnosti za zapošljavanje tehničkog osoblja jer je, kažu, ova situacija s dežuranjem još jednom pokazala koliko ih nedostaje. Kažu, na strože mjere će se svi morati naviknuti - od roditelja do učenika. S obzirom na to da dosta škola mijenja brave, ravnatelji su nam se požalili i da je u Zagrebu teško doći do bravara.

"Ono što smo primijetili da bravari u Zagrebu zadnjih dana nisu uopće dostupni, zbog toga jer ih svi traže i onda kreiraju i više cijene", kaže Suzana Hitrec, predsjednica udruge ravnatelja srednjih škola.

A Antonio Jurčev, ravnatelj OŠ Antuna Gustava Matoša, tvrdi:

"Koliko sad imamo informacije, neće se rotirati ili barem će neko vrijeme biti u školama isti zaštitari, mislim da je to bolja opcija jer treba neko vrijeme da se upoznaju ljudi koji rade i zajednica."

O ovoj, ali i temi sigurnosti u školama, u Dnevniku Nove TV s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom, razgovarat će reporterka Sanja Vištica.

