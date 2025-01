Nakon tragedije u Prečkom

Počinje drugo polugodište: Škole zaključane, ulazak samo uz pregled i najavu

Počinje drugo polugodište, koje će trajati do 13. lipnja, odnosno do 23. svibnja za maturante, koji će ispite Državne mature polagati od 2. do 26. lipnja.