Obrat u postupku protiv Danke Derfiaj zbog Thompsonove terase: "Očito da jedna sutkinja misli..."

Dogodio se obrat u postupku koji je protiv novinarke Danke Derifaj pokrenut zbog snimanja priloga o terasi oko koje se pjevač Marko Perković Thompson spori sa susjedima.

Nakon što je u ožujku splitski Općinski sud odbio optužni prijedlog Državnog odvjetništva za kaznenim progonom novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića koji su u kolovozu 2021. snimali prilog za emisiju Potraga na RTL-u, sudsko vijeće sada je odlučilo drugačije.

Danka Derifaj, reporterka emisije Provjereno - 1 Foto: Vijesti u 17

Potvrđena je optužnica protiv ukupno troje okrivljenika koju je podiglo tužiteljstvo zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma čime je otvoren put za nastavak kaznenog postupka.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Vijesti u 17

"U odgovorima na optužnicu smo dovoljno elaborirali zbog čega se u konkretnom slučaju ne radi o kaznenom djelu oni terete. Mislili smo da će optužnica biti vraćena na doradu ili kazneni postupak biti obustavljen. Očito da jedna sutkinja tog suda misli drugačije. Prema tome, idemo u suđenje jer predstoji rasprava na kojoj smatramo da ćemo uspjeti dokazati da se u ponašanju okrivljenika ne stječu obilježja tog kaznenog djela. Vjerujemo da ćemo u konačnici dobiti oslobađajuću presudu", rekla je odvjetnica Danke Derifaj, Jadranka Sloković.