Loše vijesti za vozače: Zbog velike promjene neki će morati izdvajati oko 60 eura više

Europska unija posljednjih je godina suočena s velikim promjenama na tržištu automobilskih guma, a ključni okidač za to je uvođenje oštrih antidampinških carina na kineske gume za osobne automobile i laka gospodarska vozila.

Ova mjera duboko zadire u strukturu cijena i odnose snaga na jednom od najmasovnijih europskih tržišta dijelova i opreme.

Pozadina odluke i rast kineskog uvoza

Tržište guma u EU-u izuzetno je veliko – prema podacima Europske komisije, unutar granica Unije godišnje se potroši više od 330 milijuna guma za osobna i laka gospodarska vozila, piše Carscoops. Istovremeno, prisutnost kineskih proizvođača drastično je porasla:

skok uvoza – 57 milijuna guma u 2021. godini, kineski uvoz narastao je na 93 milijuna guma

– 57 milijuna guma u 2021. godini, kineski uvoz narastao je na 93 milijuna guma tržišni udio – kineski proizvođači u samo nekoliko godina povećali su svoj tržišni udio s 18 % na čak 28 %

– kineski proizvođači u samo nekoliko godina povećali su svoj tržišni udio s 18 % na čak 28 % niske cijene – prosječna uvozna cijena kineske gume kretala se oko 30 eura, što je stvaralo ogroman cjenovni pritisak na europske tvornice.

Nakon višemjesečne istrage pokrenute na pritužbu europskih proizvođača okupljenih u koaliciju protiv nepoštenog uvoza Bruxelles je procijenio da je riječ o klasičnom dampingu – plasiranju proizvoda na strano tržište po cijenama nižim od proizvođačkih kako bi se istisnula konkurencija.

Kako funkcioniraju carine i koliko poskupljuju gume?

Europska komisija stoga je početkom srpnja objavila konačnu uredbu koja se odnosi na nove gume za osobne automobile i laka gospodarska vozila uvezena iz Kine.

Nove carinske stope nisu jedinstvene, već se dijele ovisno o stupnju suradnje pojedinih proizvođača s istragom i utvrđenom stupnju dampinga.

Najviša stopa (45,3 %): Primjenjuje se na tvrtke poput Shandong Yongshenga i brojne druge kineske ponuđače koji nisu u potpunosti surađivali ili su procijenjeni kao rizični.

Srednja stopa (24,4 %): Plaćaju je one kineske tvrtke koje su aktivno surađivale u istrazi EU-a.

Najniža stopa (4,3 %): Vrijedi specifično za kineske pogone korejske grupe Hankook, za koje je utvrđen manji stupanj štetnosti za europsku industriju.

Financijski utjecaj na krajnju cijenu

Važno je napomenuti da se carina obračunava na uvoznu vrijednost, a ne na maloprodajnu cijenu u trgovini.

Za prosječnu kinesku gumu uvozne vrijednosti oko 30 eura carina od 24,4 % podiže trošak uvoza za otprilike 7,4 eura.

Uz više stope i uračunati PDV, realno poskupljenje prije nego što trgovci dodaju svoje marže iznosi između 9 i 16 eura po gumi. Dakle, za komplet od četiri gume poskupljenje bi moglo iznositi između 36 i 64 eura.

Tko je najviše pogođen?

Najveći udarac osjetit će takozvani budžet segment ili segment povoljnih guma. Prema analizama stručnjaka, nabavna cijena jeftinijih kineskih guma može skočiti s otprilike 29 na 38 eura.

Time se cjenovna prednost koju su kineski brendovi imali pred tradicionalnim europskim, japanskim ili korejskim divovima (poput Pirellija, Continentala ili Michelina) gotovo prepolovila.

Uvođenjem antidampinških carina Europska unija nastoji zaštititi domaću industriju i radna mjesta od nelojalne konkurencije. Iako će to dugoročno stabilizirati europske proizvođače guma, vozači u EU-u moraju se pripremiti na skuplje održavanje vozila s obzirom na to da je segment jeftinijih zamjenskih guma izgubio dio svoje cjenovne privlačnosti.