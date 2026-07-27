Propusti u Dvoru i kod Učke, traži se kazna za inspektore: "To nije nastalo preko noći"

Udruga Prijatelji životinja podnijela je Državnom inspektoratu prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka protiv veterinarskih inspektora nadležnih za slučajeve zanemarivanja i umiranja životinja u Dvoru i kod Učke, zbog sumnje na teške povrede službene dužnosti.

"U Dvoru i kod Učke nisu zakazali samo pojedinci koji su držali životinje protuzakonito i u neprimjerenim uvjetima. Zakazao je i sustav koji je godinama imao informacije, prijave, ovlasti i mogućnost djelovanja, a nije spriječio tragedije koje su se mogle izbjeći. Zato smatramo da se mora utvrditi i pojedinačna odgovornost onih koji su bili dužni provoditi nadzor", poručila je koordinatorica projekata udruge Prijatelji životinja, Snježana Klopotan Kačavenda.

Kako se ističe u priopćenju, u slučaju Dvora veterinarski inspektori još 2020. godine obavili inspekcijski nadzor te zabranili daljnje prikupljanje i držanje novih životinja, no unatoč tome nisu osigurali učinkovitu kontrolu izvršenja izrečenih mjera niti spriječili daljnje ugrožavanje dobrobiti životinja.

Početkom lipnja ove godine policija na lokaciji u Dvoru zatekla oko 50 živih pasa u izrazito lošem stanju te oko 40 leševa pasa i mačaka, u nehigijenskim uvjetima prepunima fekalija i urina, dok su neke životinje bile toliko izgladnjele da su jele leševe drugih pasa i mačaka.

Kod Učke je pronađeno 47 pasa, šest mačaka i više od 30 lešina pasa, a iz Udruge podsjećaju kako su "godinama postojale pritužbe građana na području Zagreba, Kostrene i Vele Učke gdje su se zlostavljači životinja selili, te postupanja različitih nadležnih tijela povezana s držanjem velikog broja životinja".

"U oba slučaja strašno zanemarivanje i zlostavljanje životinja nije nastalo preko noći, već je posljedica sustavnog izostanka nadzora. Zaposlenici nadležnih institucija imali su godinama saznanja o osobama kod kojih su životinje stradavale, a one su ih i dalje gomilale. Moraju objasniti zašto nisu spriječili tragične ishode i za to snositi posljedice. Ne možemo nakon svakog novog horora nad životinjama slušati da nitko nije odgovoran", upozorila je Klopotan Kačavenda.

Prijatelji životinja u prijedlozima upućenima Državnom inspektoratu traže utvrđivanje identiteta svih veterinarskih inspektora koji su postupali u navedenim predmetima te pokretanje stegovnih postupaka protiv njih zbog propusta da pravodobno i savjesno izvrše službene obaveze. Zatražili su izricanje najstrože propisane stegovne kazne, odnosno prestanak državne službe, za inspektore u oba slučaja.

U slučaju Dvora, sisačka policija u lipnju je podnijela kaznenu prijavu protiv 46-godišnjakinje, voditeljice udruge kojoj su psi bili povjereni, osumnjičene da ih je teško zanemarivala i izlagala nepotrebnim patnjama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa. Sudac istrage odredio joj je istražni zatvor.

Slučaj kod Učke otkriven je sredinom svibnja, nakon što je vlasnik pasa poginuo u prometnoj nesreći, kada su u kući na tom području pronađeni zanemareni i uginuli psi, u uvjetima sličnim onima zatečenima u Dvoru.