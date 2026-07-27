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Zanemarivanje i ubijanje životinja

Propusti u Dvoru i kod Učke, traži se kazna za inspektore: "To nije nastalo preko noći"

PišeHina, 27. srpnja 2026. @ 10:47 komentari
Prijavljena Udruga u općini Dvor
Prijavljena Udruga u općini Dvor Foto: Prijatelji životinja
Traži se utvrđivanje identiteta svih veterinarskih inspektora koji su postupali te pokretanje stegovnih postupaka protiv njih.
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