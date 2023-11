Država ovisnima o tuđoj pomoći oduzima asistente: Roditelji njegovatelji žale se Ustavnom sudu

Putpuno osvisnima o tuđoj pomoći država oduzima osobne asistente. Zbog ove odluke roditelji njegovatelji obratili su se Ustavnom sudu.

Pročitajte i ovo Sumnja na mito Ustavni sud odbio prijedlog bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića: Tražio odmrzavanje imovine

"Majka sam djeteta s višestrukim oštećenjima. Dejan ima mentalnu retardaciju, ne hoda, ne govori, koristi pelene i 27 mu je godina. Šest godina imamo osobnog asistenta. Meni je on jako važan zbog Dejana, zbog šetnje... Mi majke s dječicom koja imaju već toliko godina dosta smo i iscrpljene tako da ne znam kako ćemo održati psihičko stanje", komentirala je Alenka Berendika iz Siska novi Zakon o osobnoj asistenciji prema kojemu osobe s invaliditetom čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja gube pravo na osobnog asistenta od 1. siječnja iduće godine.

Tako nalaže zakon za čije je donošenje državi trebalo 15 godina i na koji su stigla 1283 prigovora, koji je bez sumnje donio neke pozitivne promjene poput financiranja socijalnih usluga iz proračuna, ali koji već pokazuje i brojne propuste i nedorečenosti poput odredbe da osobe s invaliditetom koje imaju roditelje njegovatelje gube svoje već stečeno pravo na asistenta. Koliki je to šok za njih i njihove roditelje teško je i opisati, piše Večernji list.

Pročitajte i ovo Crveni meteoalarm FOTO/VIDEO Oluja hara Hrvatskom: Pogledajte plimni val u Splitu i na brojnim otocima koji nosi sve pred sobom

"Moj Dejan se strašno veseli svom asistentu. Ne mogu mu objasniti da će ostati bez njega jer on ne razumije. Ali mislim da će mu jako nedostajati šetnja. Oni sjednu u auto, on ga odvede u kafić, naravno u kolicima... A sad nam to žele ukinuti. Žele nam ukinuti jedinu nadu za sreću. Kako će biti, ne znam, ali još se nadam da će ipak nešto proraditi u našem sustavu", poručila je Alenka napominjući da se neki roditelji sad žele i rastati kako bi zadržali to pravo, ali da i to košta i živaca i novca.