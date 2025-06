Pod sloganom „Welcome to the Art Jungle! Unleash Your Creative Beast“, organizatori koncerta legendarnog benda Guns N’ Roses, koji će se održati 18. srpnja na Ušću, SKYMUSIC i Live Nation, pozvali su umjetnike, dizajnere i kreativce da spoje duh rock and rolla i vizualnu umjetnost u sklopu ovog jedinstvenog natječaja.

Interes za Paradise City Art Contest nadmašio je sva očekivanja – prijave su pristizale ne samo iz Srbije i regije, već i iz brojnih europskih zemalja. Umjetnici i obožavatelji različitih stilova, senzibiliteta i generacija prepoznali su ovu inicijativu kao priliku da svoje radove predstave u nesvakidašnjem ambijentu, pred desecima tisuća posjetitelja i fanova iz cijeloga svijeta. Vizualna umjetnost još jednom je pokazala da ne poznaje granice – ni žanrovske, ni geografske.

Guns N’ Roses (Foto: PR)

Guns N’ Roses (Foto: PR)

Guns N’ Roses (Foto: PR)

Članove žirija sada očekuje nimalo lak zadatak – odabrati one radove koji će zasjati u finalu. Umjetnički žiri čini raznolik i stručan tim: profesor i vizualni umjetnik Borut Vild, svjetski priznati glazbeni fotograf Brian Rašić, istaknuta rock novinarka Jadranka Janković Nešić te voditeljski dvojac Voštcast (WajWaji i Voja Panjković). Njihovo znanje, senzibilitet i iskustvo bit će ključni u odabiru 10 finalista, koji će biti proglašeni 13. lipnja, kao i troje superfinalista, koji će biti objavljeni 18. lipnja, a koji će, uz izlaganje, osvojiti i ulaznice za koncert godine.

Paradise City umjetnička izložba bit će postavljena unutar Party zone, na najprometnijoj lokaciji koncertnog prostora. Publika će imati priliku doživjeti 10 impresivnih radova velikog formata (2×4 m), koji će posjetitelje voditi na vizualno putovanje inspirirano Guns N’ Roses – sve do glavne pozornice. Osvijetljeni posebnim efektima, ti će radovi postati dio dinamične galerije na otvorenom, u ritmu jednog od najočekivanijih koncerata godine.

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su hrabro oslobodili svoju kreativnu zvijer – vidimo se u Paradise Cityju!

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rock bendova svih vremena, od svog osnutka 1985. godine redefiniraju žanr svojom jedinstvenom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II, kao i brojni hitovi, postali su dio rock povijesti i nezaobilazna lektira generacijama fanova diljem svijeta.

Domaća publika imat će priliku čuti ih uživo 18. srpnja na beogradskom Ušću, a posebni gosti na ovom spektaklu bit će i legendarna hip-hop grupa Public Enemy.

Ulaznice su dostupne putem stranice efinity.rs ili besplatne aplikacije eFinity.