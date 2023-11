Stan je platila gotovo milijun eura, ali bivši predsjednik Hajduka ni nakon gotovo tri godine iz njega - ne želi: "Imam ključ koji meni ništa ne vrijedi, brave su se mijenjale tri puta"

Kupila je stan, platila ga 950 tisuća eura, a ne može u njega. Jer u njemu je Joško Svaguša. Poduzetnik, bivši političar i predsjednik Hajduka ne želi predati posjed.

"Imam ključ koji meni ništa ne vrijedi, brave su se mijenjale tri puta", rekla je Violeta Schonger.

Stan na elitnoj lokaciji prodavao je sa sada bivšom suprugom, koja je bila upisana kao vlasnica stana. Na stanu su bile zabilježbe njegovih dugovanja. Ugovorom je definirana otplata, uz izričitu suglasnost Joška Svaguše.

"On se potpisao tri puta. Jer je on učestvovao u tome jer smo zajedno sjedili u stanu, on nam je stan pokazao jer smo zajedno popili i piće, jer sam mu ja pričuvala i djecu sutradan dok je on morao ići u dućan, da li bi vi pomislili na takvo nešto?", zapitala je Schonger.

Uplatom kupoprodajne cijene dugovi su izbrisani, ali on iz stana ne želi, donosi reporterka Provjerenog Ema Branica.

Već gotovo tri godine traje agonija obitelji Schonger iz Austrije.

"Ne znam zašto se ne pojavi vani i ne kaže svoje mišljenje ako je pravo. Evo ja se ne bojim, ja sam izišla pred kameru i izići ću svugdje i reći da ništa nisam napravila što nije u redu, on se krije, on bježi", poručila je Schonger.

Elitna zgrada na splitskom Žnjanu. Stanari imaju na raspolaganju bazen, recepciju, garažu. Pogled iz snova. Violeta i njezin suprug Wilhelm, inače iz Austrije, imaju stan na sedmom katu. Naišli su na informaciju da se prodaje stan do njihovog i odlučili ući u investiciju za budućnost njihovog sina.

"I onda sam je ja kontaktirala i pitala sam je li istina da se taj stan prodaje što je ona potvrdila i rekla da njih dvoje više ne žele živjeti zajedno", kazala je Schonger.

Bio je to stan obitelji Svaguša - Joška i Dajane. Violeta kaže sve je djelovalo normalno, otvoreno su rekli kako su na stanu zabilježbe dugova, aktivne plombe.

"I jedan od uvjeta je bio da on podmiri njima te dugove jer su mu ljudi već bili za vratom, kako se kaže, i trebali smo mi odmah dati jedan dio novca, poslati novce da bi on mogao podmiriti te svoje dugove i da bi nam onda mogao normalno prodati stan", napomenula je Schonger.

Potpisan je predugovor o kupoprodaji, dodatak predugovoru, kupoprodajni ugovor.

"Ja sam uplatila sve ono što je on imao za svoja dugovanja, to vam je bilo skoro više od pola milijuna eura, više od 500 tisuća eura njegovih dugova", istaknula je Schonger.

Njegova sada bivša supruga Violeti je dala ključ, a onda, govori ekipi Provjerenog, dolazi Joško Svaguša s molbom.

"Da bi on izvadio svoje stvari i trebat će mu nekih 10 dana, ja kažem ma dobro nije problem ni dva tjedna, ne treba mi stan sad odmah, nije to problem nikakav, na miru iznesi. Da bi on promijenio bravu, znači taj moj ključ koji sam dobila nije više bio važeći. Ušao je unutra i unutra je već više od dvije godine", ispričala je.

Ispoštovala je kupoprodajni ugovor, stan je otplaćen. Upisala se i zemljišno i gruntovno kao vlasnica jedan kroz jedan, ali on je u posjedu.

"Svugdje postoji posjed i vlasništvo, ali ne može posjed biti jače od vlasništva u dijelu da se nekome oduzima pravo korištenja vlasništva i da ne može konzumirati svoje vlasništvo", objasnio je Franjo Ribić, odvjetnik Violete Schonger.

Violeta je podignula tužbe i prijavila ga za kazneno djelo prijevare. Nije joj jasno kako je moguće da posjed može biti iznad njezinog vlasništva. Nije joj jasno kako sudovi nisu u gotovo tri godine donijeli odluku jer, dodaje, ovakva situacija u Austriji nije moguća.

Ekipa Provjerenog zvala je Joška Svagušu, rekao im je da će biti tako kako sud odredi. Pokušali su dobiti odgovor na pitanje zašto je prodavao stan kad iz njega ne želi izaći. Rekao je da se obratimo njegovoj odvjetnici. No ni ona nije bila voljna dati izjavu. Rekla je kako je Violeta znala da se Joško Svaguša i njegova bivša supruga ne mogu dogovoriti oko novca. I dodala neka institucije rade svoj posao.

Luksuzan stan od 168 kvadrata bio je zemljišnoknjižno vlasništvo njegove sada bivše supruge, upisano temeljem ugovora o diobi bračne stečevine. Joško Svaguša na stan je stavio privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine. Dakle, njegova supruga nije mogla ni prodavati stan bez njegova pristanka. Ekipa Provjerenog kontaktirala je nju i njezinog odvjetnika. Oboje su potvrdili da je Joško Svaguša dobrovoljno sudjelovao u prodaji i da je stvar isplaćena.

