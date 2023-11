Crveni meteoalarm na snazi, oluja zahvatila Hrvatsku: Italija pod vodom, a za kaos se priprema i Slovenija

08:30 Zbog obilne kiše i juga poplavljene su prometnice Trogira i Čiova

08:10 Na širem području Gospića noćašnje olujno nevrijeme nije izazvalo veće probleme, kiša i dalje pada, u posljednja 24 sata palo je čak 47.9 mm po četvornom metru, a kako se u petak ujutro doznaje iz Hrvatskih voda od jučer traje pripremno stanje obrane od poplava.

"Sve su službe spremne za slučaj potrebe provođenja aktivnosti obrane od poplava", rekla je Hini voditeljica gospićke Ispostave Hrvatskih voda Lidija Pernar naglasivši da je na cijelom slivu u Ličko-senjskoj županiji od jučer uspostavljeno pripremno stanje obrane od poplava.

Dodala je i kako za sada većih problema nije bilo, teren se obilazi, a u narednim satima očekuje se smirivanje i prestanak oborina.

Unatoč obilnoj kiši i snažnom vjetru u Centru 112 u Gospiću potvrdili su da noćas nije bilo dojava o opasnim događajima vezanim na vrijeme, niti je bilo intervencije vatrogasaca.

Zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić poručuje kako su su službe na terenu i prate stanje, što će potrajati i nekoliko sljedećih dana, a građane će redoviti izvještavati o mogućim problemima.

08:01 Snažna oluja Ciaran pogodila je sjeverozapad Francuske i jugozapad Engleske prije nego što se u proširila na Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Francusku i Italiju, ostavivši najmanje sedam mrtvih i nekoliko ozlijeđenih osoba, objavile su lokalne vlasti u petak.

Ciaran je prouzročio jednu smrt u Nizozemskoj kada je u jugoistočnom gradu Venrayu stablo palo na osobu. Stabla koja su padala ozlijedila su ljude na nekoliko drugih mjesta, uključujući i jednu ženu u Haagu. Bicikliste su također pogodile grane i stabla koja su padala.

U Francuskoj su dvije osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno, uključujući sedam vatrogasaca, rekao je ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin. Vozač kamiona poginuo je udarivši u srušeno stablo. U Le Havreu je čovjeka zahvatio nalet vjetra dok je zatvarao prozorske kapke i smrtno stradao.

Oko 1,2 milijuna kućanstava ostalo je bez struje, a stotine tisuća isključeno je iz mreže mobilne telefonije. Vjetar je u nekim regijama dostizao brzinu i do 200 kilometara na sat. Srušena stabla blokirala su ceste i željezničke pruge. Nastala je znatna materijalna šteta. Zbog oluje su otkazane stotine letova. Vlakovi za Pariz i iz njega također nisu prometovali, a pogođen je i brodski promet.

Snažni vjetrovi također su puhali na području planina Harz u središnjoj Njemačkoj u četvrtak i usmrtili ženu nakon što ju je udarilo stablo u padu. 46-godišnja žena iz Bavarske planinarila je sa suprugom i dvoje male djece na 600 metara visokoj planini Rammelsberg u blizini Goslara kada je smrtno stradala. Oluja je također srušila dalekovode i djelomično su zatvorene dvije autoceste u planinama Harz, rekli su vatrogasci.

07:59 U Italiji su zbog neveremena tri osobe poginule, a još ih je četvero nestalih - troje na području Toskane i jedna osoba s područja Venecije.

07:50 DHMZ je za petak izdao crveno upozorenje za kninsko i splitsko područje zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom i ponegdje moguće tuče.

Za dio Hrvatske, Istru i rijčko podučje, izdano je narančasto upozorenje, zbog jakog vjetra te mjestimice obilne kiše i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom.

Ova ciklona najveće oborine će donijeti riječkom podučju te Gorskom kotaru, gdje može pasti od 100 do 150 milimetara kiše.

Tomislav Marević, načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju civilne zaštite, kaže kako je SRUUK sustav SMS-ova spreman.

"Dobro je biti pripremljen što je više moguće. Što se tiče ljudi koji žive u objektima koji nisu dovoljno sigurni, treba imati obiteljski plan i spremne torbe s osnovnim potrepštinama", rekao je sinoć za Novu TV.

Jaka kiša i vjetar u Hrvatskoj zasad nisu prouzročili poplave ili veće štete, no u susjednoj Sloveniji situacija je ozbiljnija. Počinju rasti tijeke u Gorenjskoj i Posočju, a već se izlijevaju rijeke na podučju Save Bohinjske i gornje Soče.

Izlijevanje i tuča vjerojatne su na cijelom području sjeverozapadne Slovenije i dijelu središnje Slovenije te duž obale, javlja Neurje.si.

Pritok Drave na granici s Austrijom je još uvijek stabilan, no do podne će se ubrzano povećati. Ujutro će se i Drava izlijevati, a tijekom dana će se raširiti poplavljena područja duž cijele Drave. Slovenski meteorolozi progrnoziraju da bi Drava bi mogla poplaviti u većem obimu sutra popodne i u subotu naveče.

U Italiji su se rijeke već izlile. Na ulicama su bujice, a na fotografijima koje pristižu iz te susjedne džave stižu i fotografije automobila pod vodom. Najgore je u Toskani.

Incredible video out of Pisa, Italy as heavy rain led to scenes like this of the rushing flood waters. Emergency crews had to rescue dozens of people. pic.twitter.com/ICWpuvenbp