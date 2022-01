Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je peta Porezna konferencija. Tema konferencije u skladu s trenutkom i sa sve većim inflatornim pritiscima bila je porezna politika u funkciji oporavka i otpornosti.

Povećanje cijena je, slažu se svi na petoj Poreznoj konferenciji na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, neizbježno.

Ministar financija Zdravko Marić kaže kako se Hrvatska već neko vrijeme sprema na inflatorni efekt već zbog uvođenja eura, a sada će mjere zbog uvezene inflacije samo ubrzati.

Marić kaže kako će, baš kako su i najavili - Vlada izaći s paketom mjera.

"U ovom trenutku danas još uvijek ne možemo i nećemo konkretizirati. Sav taj skup mjera, nažalost mi smo itekako toga svjesni, ne može u potpunosti neutralizirati ove inflatorne pritiske na razini energenata. Tu moramo biti maksimalno jasni", naglasio je Marić.

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, rekla je kako cijela lepeza sirovina zajedno s troškovima transporta i energije raste istovremeno.

"Raste po, rekla bih, po sve dvoznamenkastim postotcima. Kada i ako mijenjamo cijene, onda je to isključivo posljedica promjene cijene naših sirovina. Ne rukovodimo se u tom segmentu niti u minimalnoj mjeri prilikom za povećanje profita", navodi Dalić.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe, kazao je kako su dio tih troškova već realizirali tako da se oni neće preliti na krajnju cijenu, no jedan dio će se definitivno preniijeti.

"Ne mislim da će doć do nekog velikog booma, ali da će lagano doći do prilagođavanja cijena, to će se definitivno desiti", izjavio je Peruško.

