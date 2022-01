Neka Grad Zagreb i Zagrebački holding rješavaju problem, poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u izjavi za medije nakon sjednice Vlade odgovarajući na novinarska pitanja o velikim računima za plin s kojima se bore zagrebački poduzetnici i pojedine ustanove. No, od poskupljenja strahuju svi građani i građanke Hrvatske.

Poskupljenje struje i plina već neko vrijeme nije upitno, a građani i gospodarstvo strahuju koliko će ono zapravo biti jer već i sada muku muče s računima. Oni koji stižu zagrebačkim poduzetnicima već su višestruko veći nego posljednjih mjeseci.



Pučka kuhinja na zagrebačkom Svetom Duhu dobila je nevjerojatan iznos računa za plin. Svećenik Vladimir Vidović, voditelj Kuhinje, objavio je dva računa na kojima je vidljivo da je mjesečni račun cijene plina Pučke kuhinje u godinu dana narastao za gotovo 20.000 kuna. Vidović je u razgovoru za DNEVNIK.hr rekao da ga je strah što će se dogoditi jer im svakodnevno dolazi 400 ljudi koje treba nahraniti.

Za ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića dvojbe nema. Smatra da su visoki računi za plin koji su ovih dana stigli na mnoge adrese u glavnom gradu odgovornost Grada Zagreba.

''Ono što ću jasno poručiti Tomaševiću i ekipi koja vodi Holding: preuzeli su odgovornost i za Plinaru, neovisno tko je bio na čelu Plinare dotada. Tog trenutka je netko trebao reći da nedostaje 600 gb plina. Tog trenutka je cijena plina bila nekoliko puta niža nego danas. Tog trenutka je gradonačelnik trebao reagirati. Je li mene itko pitao što se događalo s INA-om 2003.? Svi me pitaju što se događa danas'', kazao je Ćorić u izjavi za medije nakon sjednice Vlade odgovarajući na novinarska pitanja, između ostalog, i o poskupljenju plina u Hrvatskoj, pa tako i Zagrebu.



''Tomašević i Možemo su preuzeli odgovornost za Zagreb i svi koji su dobili više račune to ne zaslužuju, a i pravno je upitno. To su problemi s kojima se suočavate kad obnašate vlast. Ti problemi su svakodnevni i nema tu upiranja prsta u nekog tko je bio nekad. Ne dopuštam da se na takav način prenosi odgovornost na nekog drugog. Svako poduzeće koje je ugovorilo dostavu plina krajnjim korisnicima je trebalo na vrijeme planirati svoje potrebe'', istaknuo je Ćorić.

''Poručujem Tomaševiću da radi svoj posao. Nedopustivo je da vrtić, pučka kuhinja ili bilo tko dobije račun koji je četiri puta veći. Grad Zagreb je vlasnik Gradske plinare i neka riješi problem. Neka storniraju račune i izdaju ih prema ugovorima i neka nabave plin Zašto nisu kupili plin? Je li im ministar trebao kupiti plin? Jesam li ja trebao kupiti plin? HDZ? Ne. To je trebao učiniti Grad Zagreb. Brinemo o čitavom nizu čimbenika koji su egzogeno zadani. Vlada preuzima svoj dio odgovornosti za probleme s kojim se suočavamo. Ova situacija je propust onoga tko je to trebao riješiti'', zaključio je Ćorić.

Tomašević je, naime, upitan hoće li se pronaći rješenje za visoke cijene plina za poslovne korisnike u Zagrebu, poručio da traju razgovori s Ministarstvom kako bi se došlo do nekih rješenja i podsjetio da je za trenutan skok cijena poslovnim korisnicima odgovorna bivša uprava Gradske plinare Zagreb Opskrba na čelu s direktorom Igorom Pirijom, koji je smijenjen.

Ipak, smatra da cijene plina rastu, a da je Gradska plinara Zagreb Opskrba već sada pretrpjela velike financijske gubitke: ''U tom smislu je voda došla do grla. Očekujem da se nađe rješenje koje će smanjiti ovaj uteg na korisnike, ali i spriječiti da dođe do urušavanja cijelog sustava''.

Usporedio je situaciju s drugim zemljama u Europskoj uniji, istaknuvši da opskrbljivači plinom propadaju u drugim državama ako ne dođe do dogovora između jedinica lokalne samouprave i države: ''Ne može HEP bildati dobit na električnoj energiji, a da ovi gubici svi padnu na leđa lokalne samouprave, a da HEP onda bilda dobit koja ide u proračun države. Moramo pronaći rješenje da ne dođe do problema s opskrbom plina''.



''Bivši direktor Plinare nije član HDZ-a. U jednom trenutku Plinaru i Holding je preuzela nova gradska vlast. … Ti ljudi obavljaju svoj posao. Kako? Eto tako da sad dolaze tri ili četiri puta veći računi nego što su ugovoreni. To se ne smije događati. Tko je odgovoran za to? Gradonačelnik i njegov tim. Neka sad iznađu novac. Sad se radi posao, nekad se radio cirkus. Sad su izbori dobiveni, neka radi posao'', komentirao je Tomaševićeve riječi Ćorić

Upitan hoće li Vlada ići na smanjenje PDV-a na plin, kazao je samo da je premijer dan ranije ''jasno naglasio da je porez na dodanu vrijednost jedan od alata''.