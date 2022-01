Osim HNB-a, u fokusu vladajućih su i poskupljenja. Lančanoj reakciji ne nazire se kraj, a poremećaji na tržištu doveli su do paradoksa.

Grah na istoku Hrvatske postao je skuplji od mesa. Za jedan kilogram graha medenca mogu se kupiti čak dva kilograma bunceka. Đakovo je okruženo zemljom, no hrana nije bila nikad skuplja. Kupci su u šoku. Kralj skupog povrća ove je zime grah.

"Lani je bio 30, ove godine je 35", otkriva Bojka Šakota, proizvođačica graha, reporterki Dnevnika Nove TV Marine Bešić Đukarić.

Ovisno o vrsti, na đakovačkoj tržnici dosegnuo je 50, pa i 70 kuna po kilogramu.

Nekad sirotinjska hrana tako je skuplja od bunceka, ali i junetine. Iako i stočari trpe rast ulaznih troškova, cijene još stoje.

"Jer su se veliki proizvođači rješavali stoke i u jednom trenutku je došlo do zakrčenja tog tržišta, nalagerovala se neka količina mesa", kazao je proizvođač svinjskog mesa Goran Jančo.

I dok će meso tek poskupjeti, sve drugo već jest. Nešto zbog klime. "Dvije kune skuplja, dvije, tri kune, ali to je sve posljedica suše", kazala je proizvođačica povrća Mara Kretonić. "Livada i cvjetni 50, bagrem i šuma 60", navodi proizvođač meda Mihajlo Hrastović.

Skuplja i jaja

Nešto će pak biti skuplje zbog stočne hrane i poremećaja na globalnom tržištu. "Mi smo jaja digli za 20 posto. Paket jaja od 10 kuna vam je 12 kuna", rekao je proizvođač jaja Ambrozije Dubravac.

"Sve je skupo, energija, prijevoz i sve to ide u cijenu", požalila se Marija, jedna od kupaca.

Slično je i na osječkoj tržnici. Da građanima novčanici pucaju po šavovima, upozorava i oporba.

"Tada se postavlja pitanje hoće li se doslovno moći prehraniti", rekao je Domagoj Hajduković, saborski zastupnik SDP-a.

Uskoro će poskupjeti struja i plin, začaranom krugu nema kraja.

"Izaći ćemo s cjelovitim prijedlozima, prijedlozima koji se odnose i na građanstvo i na gospodarstvo, razumijemo okolnosti, do sada smo uspjeli to baferirati", naveo je premijer Andrej Plenković.



No, u kraju u kojem nastaje hrana je već sada sve teže dostupna. Ostatak Hrvatske plaćat će je još i skuplje.

