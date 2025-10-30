Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci šokirani: "Za što 48 eura? Samo sam se okrenula"

"Ušla sam jučer na njihov parking i okrenula se na kružnom toku. Danas sam otišla tamo s kolegicom njezinim autom i vidjele smo da imaju neki novi sustav naplate parkinga. Najprije je ona unijela svoju registraciju i ostala šokirana - račun joj je bio 48 eura! A tamo smo bile svega desetak minuta"; ispričala nam je mlada žena nakon što je upravo doživjela neugodno iskustvo na parkiralištu zagrebačkog trgovačkog centra.

Ali tu nije bio kraj. Nakon što je njezina kolegica ostala šokirana cijenom ispisanom na ekranu, odlučila je provjeriti i svoju registraciju. I njoj je sustav izbacio isti iznos, 48 eura. "Pa za što? Samo sam se okrenula na njihovom parkingu i to dan ranije", rekla je za DNEVNIK.hr (podaci poznati redakciji).

Riječ je o centru Supernova koji se nalazi u zagrebačkom Buzinu, a koji dosad nije ograničavao parkiranje svojim kupcima. No to su odlučili promijeniti.

Za razliku od većine sličnih centara, nisu se odlučili za postavljanje rampe već na nešto moderniji sustav koji automatski snima registarsku oznaku automobila te računa koliko dugo to vozilo boravi na njihovom parkingu.

Cjenik naplate parkinga u Supernovi u Buzinu Foto: DNEVNIK.hr

Prema njihovim pravilima, prva tri sata su besplatna, a nakon toga svaki sljedeći sat košta 3 eura. Svaki vozač bi, prije nego što napusti Supernovu, na postavljenim automatima za naplatu trebao podmiriti račun, ako su ostali duže od 3 sata. Ako to ne učine, bez obzira na to jesu li prekoračili besplatni parking samo sat vremena ili 10 sati, obračunat će im se dnevna karta koja iznosi 50 eura. Uplatnica bi im trebala stići na kućnu adresu.

Našim sugovornicama s početka ovog teksta taj je sustav zabilježio dolazak u centar dan ranije, kad se jedna samo okretala, a druga došla nešto kupiti i zadržala se petnaestak minuta. Međutim, čini se da im nije zabilježio odlazak iz centra već im je htio naplatiti cijenu od ulaska (dan ranije) do trenutka provjere.

Čini se ipak da će njih dvije i svi koji su se proteklih dana našli u sličnoj situaciji moći odahnuti jer taj novi sustav još nije u funkciji. Iako i na njihovim stranicama, ali i na obavijestima na samom centru, stoji da je uveden novi sustav naplate parkinga, djelatnici Supernove s kojima smo razgovarali kažu da stvar ipak još ne radi. Tvrde, naime, da se sve još testira i da bi trebalo proraditi početkom studenog, a ako u ovom razdoblju netko zaista na kućnu adresu dobije kaznu za parkiranje, u centru će mu je stornirati.

Poslali smo i službeni upit Supernovi, no njihov odgovor još nismo dobili. Među pitanjima se našlo i ono o uvidu u osobne podatke vlasnika automobila, jer ga oni očito imaju kad na temelju registarske oznake mogu doći do identiteta vlasnika, adrese stanovanja i tko zna što još. Njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.