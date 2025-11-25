Ponovno odgođena odluka o optužnici Josipe Pleslić, odvjetnik otkrio razmišlja li o nagodbi: "To je njeno zakonsko pravo, međutim..."
Piše Josipa Krajinović/DNEVNIK.hr,
25. studenoga 2025. @ 20:25
Svjetlo dana se ne nazire za optužnice protiv Josipe Pleslić, nekada Rimac. Ima ih čak tri, a nijedna još nije potvrđena, pa tako odluke nije bilo ni u utorak na sudu. Upitno je stoga kad će početi suđenje, a od samog uhićenja i afere prošlo je pet i pol godina.
Još jednom Josipa Pleslić stigla je na sud iščekujući odluku o optužnici, ali - nije je bilo. Odgođena je za petak.
Optužnica je podignuta prije nepune četiri godine, zbog sumnji na niz pogodovanja, sređivanja državnih ispita i zapošljavanja. Od 27 okrivljenih većina se nagodila, među njima i Gabrijela Žalac koja je kažnjena uvjetno.
Razmišlja li o nagodbi i Pleslić?
"To je njeno zakonsko pravo, međutim još uvijek nismo razgovarali o tome, Zakon o kaznenom postupku propisuje takvu mogućnost, to je ujedno po ZKP-u i dužnost državnog odvjetnika, međutim vidjet ćemo", rekao je odvjetnik Ivan Gržić.
Spominjalo se i da joj se već nudila nagodba, ali uz previsoku kaznu zatvora.
Ovo je jedan od tri postupka protiv Pleslić. Početak suđenja ni u jednom postupku - još se ne nazire, ni nakon toliko godina.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.