Ponovno odgođena odluka o optužnici Josipe Pleslić, odvjetnik otkrio razmišlja li o nagodbi: "To je njeno zakonsko pravo, međutim..."

Još jednom Josipa Pleslić stigla je na sud iščekujući odluku o optužnici, ali - nije je bilo. Odgođena je za petak.

Optužnica je podignuta prije nepune četiri godine, zbog sumnji na niz pogodovanja, sređivanja državnih ispita i zapošljavanja. Od 27 okrivljenih većina se nagodila, među njima i Gabrijela Žalac koja je kažnjena uvjetno.

Razmišlja li o nagodbi i Pleslić?

"To je njeno zakonsko pravo, međutim još uvijek nismo razgovarali o tome, Zakon o kaznenom postupku propisuje takvu mogućnost, to je ujedno po ZKP-u i dužnost državnog odvjetnika, međutim vidjet ćemo", rekao je odvjetnik Ivan Gržić.

Spominjalo se i da joj se već nudila nagodba, ali uz previsoku kaznu zatvora.

Ovo je jedan od tri postupka protiv Pleslić. Početak suđenja ni u jednom postupku - još se ne nazire, ni nakon toliko godina.

