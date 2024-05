VIDEO Neviđeni požar uništio jedan od najvećih trgovačkih centara

Ogroman požar izbio je u subotnjoj noći u trgovačkom centru u Varšavi i gotovo ga u potpunosti uništio, rekle su vlasti.

Nitko nije ozlijeđen u požaru u centru Marywilska 44, jednom od najvećih trgovačkih centara u Varšavi u kojem je bilo nešto manje od 1400 trgovačkih objekata, uključujući mnoge kioske. Tvrtka Mirbud je vlasnik i upravitelj centra.

