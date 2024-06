Strankama milijuni iz državnog proračuna: Objavljeno koliko će tko dobiti

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je u četvrtak odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u novom sazivu, od 16. svibnja do kraj godine, kojom im je iz državnog proračuna osigurano ukupno 6,1 milijuna eura.

Strankama se sredstva doznačuju tromjesečno u jednakim iznosima, a ako se početak mandata ne poklapa s početkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. Tako su raspoređena sredstva za razdoblje od 16. svibnja do 30. lipnja, te za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna i od 1. listopada do 31. prosinca.

S obzirom da HDZ ima najviše zastupnika i zastupnica, za svibanj i lipanj bit će mu isplaćeno 454.494 eura, a za dva tromjesečja do kraja godine po 899.161 euro. Slijedi SDP koji će iz proračuna za razdoblje do kraja lipnja dobiti 304.574 eura, a tromjesečno 602.563 eura.

Domovinski pokret za razdoblje do kraja lipnja dobiti će 96.264 eura i tromjesečno 190.447 eura. Možemo! 85.217 eura i tromjesečno 168.592 eura. Mostu će iz proračuna „sjesti” 71.803 eura za mjesec i pol do kraja lipnja i tromjesečno nešto više od 142 tisuće eura.

Slijedi SDSS s 25.249 eura do kraja lipnja i tromjesečno nešto manje od 50 tisuća eura. Centar dobiva 17.359 eura, plus tromjesečno nešto više od 34 tisuće eura. Hrvatski suverenisti 16.570 eura, plus tromjesečno nešto manje od 33 tisuće eura. Nezavisna platforma Sjever, IDS i HSLS za razdoblje do kraja lipnja dobivaju po 15.781 euro, a tromjesečno po 31.220 eura. GLAS i Dalija Orešković s imenom i prezimenom dobivaju po 8.679 eura, odnosno nešto više od 17 tisuća tromjesečno.

Stranke s po jedinim zastupnikom, HDS, HSU, HSS, Nezavisni, Fokus, HNS, Pravo i Pravda, kao i zastupnici manjina Armin Hodžić, Robert Jankovics, Furio Radin, Vladimir Bilek i Veljko Kajtazi za razdoblje do kraja lipnja dobiti će po 7.890 eura, a tromjesečno po 15.610 eura.

Proračunski novac raspodjeljuje se prema stanju u trenutku konstituiranja Hrvatskog sabora. Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je donio odluku i o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika starog saziva, od 1. travnja do 15. svibnja, u iznosu od 1,2 milijuna eura. Ukupno je za rad stranaka i nezavisnih zastupnika u ovoj godini u državnom proračunu osigurano 9,74 milijuna eura.