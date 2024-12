Božićni poklon je kupljen, ali hoće li doći na vrijeme? "Daju se prazna obećanja, ne treba nasjedati na reklame"

Klik po klik i online košarica je puna. Svi obećavaju da će pokloni, ako ih naručeni do srijede, stići na vašu adresu do Božića. U stvarnom svijetu ipak ne ide sve tako glatko.

"To su samo obećanja iza kojih oni ne mogu stajati jer ne ovisi o njima. Dakle, oni isporučuju robu, ali dostavljaju dostavne službe i Hrvatska pošta. Ako su oni pretrpani, onda to sigurno neće doći za Božić i Novu godinu i zato potrošači trebaju biti oprezni. Ne vrijedi se žaliti. To je samo reklama na koju ne treba nasjedati", u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Dinom Ćevid objasnila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Pošta zaprimi stotine tisuća paketa na dan. Zbog poplave paketa i manjka poštara pozivaju ljude da sami dođu po pošiljke.

"Sustav funkcionira. Stvar je u tome što je jednostavno prevelik priljev. Nekoliko dana dobivate stotine tisuće paketa, to je brojka koju morate isporučiti, a kolegice i kolege u poštanskim uredima pozivaju u tom periodu korisnike da preuzmu svoj paket da bi što prije došli do njega. Korisnici mogu čekati poštara da im dostavi, ali ovo je samo još jedna od mogućnosti", rekao je Nikola Baras iz Hrvatske pošte.

Ne odu li po paket, pitanje je hoće li ga dočekati jer se nakon nekoliko dana iz poštanskog ureda vraća na adresu odakle je i poslan.

"Nama se ljudi stalno javljaju jer pošta već jako dugo ima problema. To je klasični izgovor da čine sve što je u njihovoj moći, da nema radnika, raspisali su natječaj, nitko se ne javlja itd. Ali, ljudi dolaze u probleme zato što se pošiljke gube, pošiljke kasne", napomenula je Knežević.

Iz Udruge potrošača apelira se i na građane – na vrijeme se raspitajte što možete učiniti da se osigurate, bilo da paket šaljete ili čekate, posebno ako je veće vrijednosti.

"To se šalje kao vrijednosni paket i plaća se po toj tarifi koju pošta ima, ali u slučaju da bude oštećeno ili neisporučeno, onda se dobiva ta vrijednost koja je na paketu naznačena. U svim drugim slučajevima se dobiva samo poštarina, a to je ništa. Naša je sugestija da se plati kreditnom karticom jer u slučaju da roba ne bude isporučena ili da je potrošač vrati u 14 dana, a ne dobije povrat novca, onda može otići u banku i dobiti povrat novca", objasnila je Knežević.

Skraćen je rok s pet na tri dana i za podizanje paketa na paketomatima, kako bi se što prije oslobodila nova mjesta. U suprotnom i ti će paketi završiti u najbližim poštanskim uredima.

Pročitajte i ovo rat će prestati kad tad... Europa razmatra slanje više desetaka tisuća vojnika u Ukrajinu: Objavljeno otkud bi ih bilo najviše

Pročitajte i ovo Velika istraga Razotkrivena velika mreža silovatelja, u porukama opisivali što rade: "Sad je pijana i pod sedativima"