Kakva je kampanja za predsjednika RH, jesu li kandidati kreativni te čija je strategija najbolja, otkrio je politički analitičar Tihomir Cipek, profesor s Fakulteta političkih znanosti, u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV, Sabinom Tandarom Knezović.

"Predsjednik Zoran Milanović je stalno u kampanji. Posjeta svakom događaju je na neki način dio kampanje. Rekao bih da on ima dobru kampanju. Osmišljenu kampanju ima i Marija Selak Raspudić, ona je dobro počela. Ivana Kekin kao da vodi kampanju protiv Dragana Primorca, a ne protiv Zorana Milanovića. Kandidati s desnice namjeravaju pokazati vidljivost svojih stranaka. Dok je Dragan Primorac izgubljen u skutima HDZ-a. Pritom, on je kandidat kojeg dio HDZ-a ne prihvaća jer ta stranka voli lojalne ljude. Hebrang je čak istupio iz stranke jer je on kandidat. Za očekivati je da će Primorac ući u drugi krug dok Selak Raspudić ima male šanse. I ostali kandidati imaju male šanse, a naravno najveću prednost ima aktualni predsjednik", rekao je na početku Cipek.

Sabina Tandara Knezović i Tihomir Cipek - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Zanimljivo da aktualnom predsjedniku Milanoviću raste popularnost kad šuti.

"Ljudi vole da predsjednik ima integrativnu funkciju. Ideja je da on pomiri naciju i pokaže put kojim bi trebala ići. Ljudi ne vole konflikt na toj funkciji", objašnjava Cipek.

Predsjedniku je crvena krpa premijer Andrej Plenković, kao da druge kandidate ne vidi, a Cipek tvrdi da je to dobra strategija.

"Ljudi ne vole da sve bude na jednoj strani. Dosad su uglavnom vagali, dakle, ako HDZ ima premijera, onda žele da druga strana ima predsjednika, i obrnuto. Stoga, uz osobni animozitet koji njih dvojica imaju međusobno, Milanović poručuje biračima ako žele da ponovno HDZ tj. Andrej Plenković zauzme mjesto predsjednika neka glasaju za Primorca, a ako žele da se netko tome suprotstavi da glasaju za njega", kaže analitičar i naglašava da Milanović želi odmah dvoboj za mjesto predsjednika ograničiti samo na dva kandidata - sebe i Primorca.

Sabina Tandara Knezović i Tihomir Cipek - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dodao je i kako je loša taktika Ivane Kekin da napada samo HDZ i Primorca.

"Ona na neki način homogenizira stranku i želi pokazati to su naše vrijednosti. Možemo je stranka ljudi koji imaju osjećaj da su moralno superiorniji od drugih. I onda ona naravno ide na taj moralni aspekt i traži grijehe kandidata."

Za kraj Cipek je poručio kako u drugom krugu predsjedničkih izbora vidi Milanovića i Primorca.

Pročitajte i ovo Sigurnost u prometu Vozači, znate li za ovaj uređaj? Stoji svega 3 eura, a može vam spasiti život ili spriječiti veliku štetu na vašem autu

Pročitajte i ovo Naređena hitna obdukcija Užas u noćnom klubu: Novorođenče pronađeno mrtvo, a majku (29) odvezli u bolnicu. Istražitelji sumnjaju na najgore