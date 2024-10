Plenković ljutito po Milanoviću i svima koji ga podržavaju: "Takve Tunguzije nema nigdje, ono, helou!?"

Premijer Andrej Plenković obratio se novinarima nakon završene sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Njegove izjave momžete uživo pratiti na DNEVNIK.hr.

Prvi se medijima obratio Dragan Primorac, kandidat za predsjednika Hrvatske. Kratko je obavijestio da je formiran izborni stožer o čijim će članovina javnost izvijestiti nakon blagdana Svih Svetih.

"Formirao sam vrh, sretan sam što je Ante Mihanović, moj prijatelj dugi niz godina s golemim iskustvom vođenja kampanje prihvatio moj poziv te je od danas šef izbornog stožera mog tima", rekao je.

Najčešća tema: NATO

Nakon Primorca na novinarska pitanja došao je odgovoriti i premijer Plenković.

Kratko je naveo sve teme o kojima se na sjednici Predsjedništva raspravljalo.

"Najviše govora bilo je o aktivnosti NATO-a i potpori Ukrajini", rekao je i obrušio se na predsjednika Milanovića kojeg je optužio za manipulaciju informacijama.

"To je velika besramna laž", rekao je o priči da bi hrvatski vojnici mogli u Ukrajinu.

"Ovo je atak na sabor, vojsku, Ustavni sud i parlamentarnu demokraciju. Ako se hrvatski narod ne prosvjetli, prijeti opasnost da se opet izabere netko tko ne čestita Dan državnosti. Takve Tunguzije nema nigdje na svijetu", rekao je o Milanoviću.,

"Što netko treba napraviti da se ljudi prosvijetle. Helou?!", dodao je pa rekao da se nada da će pobijediti Dragan Primorac i da će u HDZ-u učiniti sve da se do dogodi.

Osvrnuo se i na dolazak NATO-va predstavnika u Hrvatski sabor.

"Nisam čuo dobar argument zašto Milanović i oni koji ga slijede stoje iza laži i neistina koje šire. Ako to rade samo zbog kaprica, samo da bi radili protiv odluke Vlade, to nije dobar argument. To je bolesno, da budem iskren", rekao je premijer.

"Ne čine štetu Vladi, HDZ-u, našim partnerima ni meni, već štete reputaciji Hrvatske u okviru NATO-a i EU-a", zaključio je.

Isporuka tenkova Ukrajini

Isporuka tenkova nevezana je uz misiju NSATU. To već dugo planiramo nabaviti njemačke Leoparde. Aranžman u kojem se dio naših tenkova daju Njemačkoj pod račun ukupnog troška nabave Leoparda, a da ih oni prebace u Ukrajinu je uobičajen obrazac, objasnio je.

"Ukrajini pomažemo zadnje dvije i pol godine izrazito puno. Mene zanima kako ljudi misle kako su ogromne količine vojne pomoći koje su do sada poslane Ukrajini, došle do Ukrajine. Jesu li otišle Hrvatskom poštom, DHL-om, nekakvim FedExom ili možda golubom pismonošom? VOlio bih da promisle i mućnu glavom...", osvrnuno se na sve koji su protivnici NSATU misije.

Nema ništa normalno

Na pitanje radi li se o apsurdu ako jedna zemlja sve svoje tenkove šalje Ukrajini, i da se to smatra normalnim, a da se slanje dvojice vojnika pokušava prikazati kao eskalazija od strane oporbe, premijer se kratko nasmijao i rekao da tu "nema ništa normalno".

Prokomentirao je i kako je predsjednik Milanović pritvorio načelnika glavnog Stožera OSRH-a dva puta na Pantovčak, a da je situacija bila obrnuta "cijela ona bulumenta među kojima je bilo i primitivnih divljaka koji su htjeli zapaliti one u Banskim dvorima, nešto bi rekla, a nema ničega. Hrvatskoj političkoj javnosti normalno je da se načelnika glavnog Stožera pritvori i spriječi da dođe na sastanak Odbora za obranu. Na koji bi to sastanak trebao on doći osim na taj?", pitao se premijer.

"Hrvatska je prvak u političkom javnom medijskom prostoru u dvostrukim standardima", dodao je.

Uskoro opširnije.