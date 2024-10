Kekin se obrušila na Primorca, on joj uzvratio: "Ona i njezini zaposlili su oko 1000 osoba"

Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin pozvala je u subotu HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca da se povuče iz predsjedničke utrke zbog nezakonitog naručivanja radova i usluga u Ministarstvu obrazovanja u vrijeme kada je bio na njegovom čelu.

Kekin je na konferenciji za novinare poručila da predsjednica Republike mora s najviše razine kontinuirano upozoravati na ljude kakav je Dragan Primorac i da stoga apelira na njega da se ne sramoti, nego povuče iz utrke kao i na HDZ da mu prestane pružati svoju podršku.

Ustvrdila je da je u 2008. Primorac kako ministar u Sanaderovoj vladi odlučio urediti svoj kabinet i Ministarstvo po vlastitim vrlo luksuznim kriterijima. Usmeno je, kaže, dogovorio radove i skup namještaj u vrijednosti tadašnjih 5,5 milijuna kuna, walk-in ormare, tajne prostorije i kožne garniture. Nakon što su radovi izvedeni i namještaj kupljen, ministar Primorac ne plaća izvođaču radova koji nakon toga podnosi tužbu. Sudski postupak okončan je ove godine pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda kojom se utvrdilo da je Primorac sa suradnicima zaista oštetio izvođača, naručio radove i nije ih platio te je Ministarstvo u lipnju platilo iznos od 3,6 milijuna eura, odnosno nekadašnjih 27 milijuna kuna, koji je nekoliko puta veći od onog koji su dogovorili Primorac i njegova ekipa 2008., upozorila je Kekin.

Dodala je da su u toj ekipi bili tadašnji državni tajnik, a sadašnji ministar Radovan Fuchs kao i drugi danas visokopozicionirani ljudi iz Ministarstva.

Na novinarski upit hoće li Ministarstvo tražiti nadoknadu štete od 3,6 milijuna eura koju su platili hrvatski građani od odgovornih za njezin nastanak, nije dobiven odgovor, vjerojatno zato što bi ministar Fuchs morao tražiti odštetu od sebe samoga, najbližih suradnika i HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, smatra Kekin. Ocijenila je kako je na dobitku kandidat Dragan, a na gubitku svi hrvatski građani.

Primorac postao vlasnik poliklinike koja s Ministarstvom sklapa unosne ugovore

Također je rekla da je Primorac 2024. postao vlasnikom privatne poliklinike koja sa Ministarstvom zdravstva sklapa vrlo unosne ugovore, jer se ministar zdravstva Vili Beroš "dosjetio" da problem zdravstvenog sustava i vječnih lista čekanja rješava tako da plaća pretrage HDZ-u bliskim privatnicima poput Primorca i nekih drugih tajnika iz njegovog Ministarstva još iz Sanaderovog vremena. Tako će samo ove godine hrvatski građani platiti vlasniku poliklinike Primorcu više od pola milijuna eura za 2000 ugovorenih magnetnih rezonanci koje se ne mogu napraviti u javnom sustavu, jer nema dovoljno aparata, a za 3,6 milijuna eura moglo ih se kupiti više od 10.

Podsjetila je kako je Primorac kasnih 90-tih od Grada Splita dobio u najam gradski stan po iznimno povoljnim uvjetima i plaćao ga jedva 100 kuna mjesečno. Nakon tri godine stanovanja njegova mama kupuje od Grada taj stan za tadašnjih 72.000 njemačkih maraka nakon što je dobila izdašne popuste od 20 posto za plaćanje u gotovini te dodatan popust od 15 posto jer je stan opterećen stanarom, samim Draganom Primorcem. "Nakon toga mama i Dragan doslovno za dva dana prodaju taj isti stan za 160.000 njemačkih maraka. Dobitnici su Dragan i njegova mama, a gubitnici država, grad Split i njegovi građani", tvrdi Kekin.

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić potvrdno je odgovorila na upit hoće li doći na Odbor za obranu na kojem će NATO-ov izaslanik pojasniti pojedinosti sudjelovanja u NSATU misiji. Zastupnici Možemo! dolaze na sve odbore i to će nastaviti činiti, jer im je stalo da se razotkrije puna informacija, budući da se na svakom saznavalo nešto novo što se na prethodnom nije znalo ili se demantiralo. Informacije su nam važne, želimo sagledati cjelokupnu situaciju i na temelju toga ćemo donijeti odluku, poručila je.

Primorac odgovorio Kekin

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac odbacio je optužbe koje je na njegov račun izrekla predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin, kazavši da za obveze Ministarstva znanosti nikad nije postojao ugovor pa nisu ni smjele biti plaćene, jer bi to bilo protuzakonito.

"Kekin priča o obvezama Ministarstva za koje nikad nije postojao ugovor, a to je potvrdilo Ministarstvo, pa one razumno, nisu mogle, niti smjele biti, plaćene. Stoga ih nisam platio, kao ni bilo tko od šest ministara - Jovanović, Molnar, Šustar, Divjak, Fuchs u dva mandata - nakon mene, jer bi to bilo protuzakonito", priopćio je Primorac.

Naglašava da su štitili interese države, a da je isto s njima činio i DORH, koji je službeno branio/zastupao Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kaže da Kekin ne zanima istina jer se nije odazvala pozivu da dođe u Ministarstvo i uvjeri se da ne postoji ni “fitness”, ni skupi namještaj. "Kad već govorimo o tom predmetu, važno je znati da je prvostupanjska presuda, bila u korist DORH-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ostalo ne mogu ulaziti", navodi Primorac.

Kandidatkinji Možemo! predbacio je da su u Gradu Zagrebu (gdje je njena stranka na vlasti), nezakonito u zagrebačkom Holdingu podijelili više od 800 otkaza, a da osobe koje su ih dobile i tužile već dobivaju višemilijunske odštete nakon sudskih presuda, a da stvar bude još gora prethodno su im isplaćene i otpremnine. Istodobno, Kekin i njezini kolege su zaposlili oko 1.000 osoba od kojih je niz članova stranke Možemo!.

Kekin i "njenu ekipu" Primorac je prozvao da su "direktno odgovorni za gubitak više od 500 milijuna eura za razne projekte u Zagrebu.

"Uz to, kako će objasniti štetu koja je napravljena Zagrebu i Hrvatskoj, a koja je prouzročena nesposobnošću i nepravilnostima pri prijavi na natječaje za dobivanje EU fondova, zbog čega je (...) Zagreb ostao samo u jednom projektu (vodovod i odvodnja) bez 323 milijuna eura.

Prema procjenama, Kekin i njezina ekipa, direktno su odgovorni za gubitak više od 500.000.000 eura za razne projekte u Zagrebu. Na ova pitanja će morati odgovarati nadležnima i puno godina nakon što njoj i njezinoj družini istekne mandat", ustvrdio Primorac.

Stan u Splitu

Kad je riječ o stanu u Splitu, Primorac tvrdi da je na to pitanje odgovoreno prije 20 godina. "Moja majka, ne ja, otkupila je stan po tržišnoj cijeni Grada Splita nakon javnog natječaja, na koji se mogao javiti bilo koji građanin Splita i Hrvatske. Ali kakve to ima veze sa mnom, osim što sam u predsjedničkoj kampanji pa Kekin i slični nezadovoljni rezultatima pokušavaju neistinama podignuti rejting, no to tako ne ide", poručuje Primorac u priopćenju.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Agonija nakon porođaja, mlada žena jedva je preživjela: "To je kao da čistite ono ljigavo iz sudopera, bilo je jezivo, bio je horor"

Pročitajte i ovo Sve jedinice na terenu Opsadno stanje u susjedstvu: Muškarac ručao s ljudima pa ih ubio, policija ga traži helikopterima i dronovima

Pročitajte i ovo širi se vrtićima Raste broj slučajeva opasnog virusa koji najčešće zahvaća djecu, a posebno je opasan za starije: "Kod ljudi koji ga prebole, počinju problemi sa srcem"