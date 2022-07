Odmor je tek krenuo za Vladu, no bez obzira na to što fizički neće zasjedati u Zagrebu, posla će itekako biti. Dnevnik Nove TV donosi gdje ljetuje premijer, gdje predsjednik i kako ljeto provode saborski zastupnici.

Nakon obilaska Istre u petak i za premijera je počeo godišnji. "Uvijek u Rijeku, a prije toga ću malo u Dalmaciju", rekao je Andrej Plenković.

Godišnji će proći radno, premijer će u obilazak terena već od ponedjeljka kada ide u Imotski, a nakon toga čekaju ga i Zadar, Šibenik, Knin te Sinj.



Sljedeća sjednica Vlade u Zagrebu zakazana je tek za 29. kolovoza, no do tada je izgledno da će odraditi i poneku telefonsku, zbog cijena goriva, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.



Prije povratka u Zagreb neko vrijeme provest će i u Costabelli, državna je to rezidencija u Opatiji u kojoj ljetuje već godinama.

"Odem lijepo u dućan, na tržnicu, nešto kupimo, skuhamo. Meni je ovdje drago doći, tu mi je živio pokojni stric u Rijeci, imam puno prijatelja i volim ovdje doći", govorio je premijer u kolovozu 2019.



Sve troškove će kao i inače, podmiriti sam.



I predsjednik je Pantovčak zamijenio Hvarom, baza je to iz koje će i on do Sinja i Benkovca.

"Ja nisam ljetovao od 2007., to je uvijek režim u kojem nemaš privatnosti, ja sam se na to navikao, nema ljetovanja", rekao je u četvrtak Zoran Milanović.



Na Hvaru boravi u državnoj rezidenciji, vili Kovač. Bila je omiljena vila i bivšeg predsjednika Mesića, a u njoj je boravio i kao premijer. No kamo god Milanović krene s Hvara, o prijevoznom sredstvu odlučivat će osiguranje.

"Ili recimo moram otići na Hvar, i pet puta se s otoka prebaciti na kopno, kako da to napravim? Na luftmadracu?", govorio je u kolovozu 2020. predsjednik.

Na luftmadrac sigurno neće svi ministri. Neki od njih mora neće ni vidjeti - Piletić ostaje u Slavoniji, na Papuku, Tramišak u Osijeku. Na Kvarner će Butković, Brnjac i Božinović, a Filipović i Primorac će put Dalmacije.

Na odmor su već otišli saborski zastupnici.

"Moj godišnji je zapravo već gotov, 8-9 dana na Pelješcu, Kućišta pored Orebića kao i prethodnih godina uz veselje da je ove godine konačno realiziran i otvoren Pelješki most. U kolovozu me čeka jako puno obveza u Koprivnici", rekao je Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice.



Mnogima od njih ljeto je prilika kako bi se približili biračkom tijelu - Nikola Grmoja ljeto provodi u Metkoviću s obitelji.

"Od tamo odlazim na ove manifestacije kojima ljeto obiluje, bio sam na otvorenju Pelješkog mosta, sad idem na proslavu Oluje, svom prijatelju Miri Bulju na Sinjsku alku", kazao je Grmoja.

A neki, poput Sandre Benčić, ured su izmjestili na more. U Dubrovniku je s obitelji.

"Ja sam radila do danas, odavde, po potrebi išla u Zagreb, sada namjeravam sljedećih 10 dana uzeti pravi odmor, bez obaveza, da se posvetim obitelji i druženju s njima", rekla je Benčić.



A u znaku novog člana obitelji proći će ljeto u obitelji Raspudić - kolege iz stranke prinovom su se pohvalili na društvenim mrežama!

