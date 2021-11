Ivan Pokupec, kontroverzni križevački vjeroučitelj, koji je nedavno organizirao prosvjede pred domovima članova Stožera, najavio je štrajk glađu ispred Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Kaže kako će od danas svaki dan dolaziti pred ministarstvo nakon što evidentira da se pojavio na poslu, najavio da je spreman raditi, ali da mu se nije dozvolilo da pristupi poslu.

Svoje je namjere objavio na Facebook profilu te naveo kako je nakon razgovora s ravnateljem i nekoliko kolega u petak dobio upozorenje kako je dužan dostaviti dokaze i dokumente koji se neslužbeno tretiraju kao prvo upozorenje pred otkaz.

Objavio je i video na kojem jutros dolazi pred školu, obavlja razgovor s ravnateljem, koji mu kaže da treba papir zbog odluka Stožera koje su na snazi, te najavljuje da se vide ponovno sutra.

Budući ne planira odustati, kako sam tvrdi, očekuje da će nakon idućih pet radnih dana, u petak, dobiti drugo upozorenje, nakon čega slijedi otkaz.

''Sada smo već u situaciji u kojoj me kolege mole da odem na bolovanje i spasim sebe. No Duh mi kaže da ostanem vjeran i ne uzmičem ni milimetra pred zlom koje nesmiljeno grabi kroz naša prava, do prava naše djece.

Na kraju ja tješim njih oko toga što ću na nepravedan način ostati bez posla, zvanja i primanja'', napisao je između ostalog u postu na Facebooku.

Najavio je i štrajk glađu pred ministarstvom od danas, te dodao ''također, nadam se da ću time ohrabriti i one koji su do sada ostali po strani, da ustanu i zaštite svoja ljudska prava, dostojanstvo i integritet! Nadam se privući i pozornost političara, koji su do sada bili prepuni priče, mišljenja i stavova te ih natjerati na akciju.

Tate čija je akcija dirnula cijelu Hrvatsku ne boje se ni nevremena i poručuju ravnateljima bolnica: "Na vama je sad, nije samo na Berošu "

Ivan Pokupec, čovjek koji je jajima zasuo Ministarstvo zdravstva: "Kujundžić je kao ministar koristan koliko i vreća brašna"

Isto vrijedi i za Crkvu, koja je svojom izjavom pilatovski oprala ruke hineći da nam daje izbor po savjesti, dok istovremeno mene licemjerno ignorira, a svoje bogoslove još licemjernije pritišće na cijepljenje''.

Pred ministarstvom se planira pojaviti u 15 sati, a ljude je pozvao da daju podršku ''njegovim nastojanjima''.

Podsjetimo, prošlog je ljeta Pokupec štrajkao glađu ispred Kalićeve bolnice u Zagrebu, u znak prosvjeda zbog ograničenog posjeta roditelja djeci.