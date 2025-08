"Zbog očekivanih gužvi i zastoja u cestovnom prometu danas cijelog dana do ranih jutarnjih sati sutra, izbjegavaju korištenje prometnica kroz Sinj i u smjeru Sinja, a posebno državne ceste D1 i D60", poručila je policija ususret koncertu Marka Perkovića Thompsona na sinjskom hipodromu.

Za alternativne pravce preporučili su korištenje autoceste A1, ili cestovnog pravca Split-Muć-Drniš-Knin u oba smjera.

Dakle, "za sve vozače kojima odredište nije Sinj - izbjegavajte prometovanje kroz Sinj i u smjeru Sinja".

Posjetitelje također upućuju da izbjegavaju državnu cestu D1 već da koriste dostupne županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca Sinjskog u smjeru mjesta koncerta i parkirališnih zona (Aerodrom Sinj i okolni prostori).

Prometna regulacija Sinj Foto: PU splitsko dalmatinska



Najveće gužve očekuju se:



Od 13 do 20 sati (dolazak posjetitelja)

Od 23 do 3sata (odlazak posjetitelja)

Pozvalli su posjetitelje da što ranije dođu u Sinj, čak u prijepodnevnim satima.

Posebna regulacija prometa na području Sinja.

Od 8 sati pa dok za to bude postojala potreba bit će u cijelosti zatvorena Ulica Miljenka Buljana od križanja s D1, ulica Put Piketa do kružnog toka kod hipodroma, kao i ulica Put Šumarije od križanja s Ulicom Domovinskog rata. Navedenim ulicama mogu prometovati isključivo stanari istih i to do samo 12 sati nakon čega će i njima biti onemogućen promet. Ulicama će moći prometovati isključivo vozila hitnih službi i autobusi s posjetiteljima koji su prethodno najavili svoj dolazak.

Svima se zabranjuje parkiranje vozila na nogostupima i kolnicima naprijed navedenih ulica.

Policijski službenici biti će raspoređeni na svim cestovnim pravcima i važnim raskrižjima.