FOTO Policija maloljetnicima oduzela arsenal zabranjene pirotehnike, popis je poduži

Provodeći pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije "Mir i dobro 2025./2026." policijski službenici PU zagrebačke u petak navečer postupali su prema trojici maloljetnika na području Novog Zagreba.

Obilaskom terena, policijski službenici su u petak oko 18:30, u dvorištu odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu, uočili dvojicu maloljetnika te posumnjali u njihovo ponašanje.



Sumnja se potvrdila opravdanom – maloljetnici su kod sebe imali zabranjena pirotehnička sredstva.



Naime, jednom od maloljetnika oduzeta je petarda kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima dok je drugom oduzeto osam komada petardi kategorije F4 - pirotehničko sredstvo koje predstavlja visok rizik te koje smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.



Pregledom stana na području Novog Zagreba u kojem prebiva jedan od maloljetnika pronađeno je i oduzeto:

- 43 komada petardi kategorije F3, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima

- četiri komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava, posjedovanje i uporaba također nije dozvoljena za osobne potrebe građanima te

- jedan metalni bokser - zabranjeno hladno oružje

Oduzeta pirotehnika - 2 Foto: PUZ

Zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. stavak 6. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja te prekršaja iz članka 8. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.



Pregledom stana drugog maloljetnika, također na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto:

- 49 komada petardi kategorije F3

- 61 komad petardi kategorije F2

Protiv maloljetnika će također biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Oduzeta pirotehnika - 3 Foto: PUZ

Bilo je još posla za policiju

Iste večeri oko 21:20, policijski službenici su u Novom Zagrebu još jednom maloljetniku oduzeli pirotehničko sredstvo i to vatromet F2 kategorije, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina, dok je pregledom kuće na području Novog Zagreba u kojoj stanuje maloljetnik pronađeno i oduzeto:

- četiri komada petardi kategorije F3, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima

- pet komada petardi kategorije F4 koje predstavljaju visok rizik te ih smiju koristit samo osobe sa stručnim znanjem

- devet komada vatrometa kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina.

I protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Oduzeta pirotehnika - 1 Foto: PUZ

Policija apelira: "Petarde nisu igračke!"

Iz policije ponovno ističu istaknuti pirotehnička sredstva nisu igračke, iako se koriste za zabavu.

"To su eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje ili rukuje suprotno priloženim uputama za rukovanje, mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje. Ako ste se ipak odlučili za nabavku i uporabu pirotehničkih sredstava kako biste "pridonijeli" blagdanskom ozračju, treba je koristiti u skladu s uputama, izbjegavati izradu improviziranih sredstava te ilegalnu kupnju u kojoj zbog neodgovarajućeg skladištenja (vlažne prostorije), isteka roka trajanja te nedosljednih uputa, sebe i druge dovodimo u nepotrebnu opasnost.



Ne zanemarite moguće teške posljedice za vaše zdravlje, zdravlje osoba u vašoj blizini, životinje i imovinu te zapamtite, Vaša sigurnost i sigurnost vaših bližnjih izravno ovisi o vašem ponašanju", poručuju iz PU zagrebačke.

Apel roditeljima

Vrlo jednostavan savjet su uputili i roditeljima - ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati.

"Uvijek budite uzor svom djetetu jer djeca pirotehniku ne doživljavaju opasnom ako ju i vi koristite. Pirotehnička sredstva mogu uzrokovati ozbiljne ozljede šaka i prstiju, lica, očiju. Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć!



RODITELJI, BUDITE ODGOVORNI! Najbolja preventiva jest nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije: ljepše, ugodnije i - prije svega - svečanije", poruka je policije.

Što sve nije dozvoljeno?

Također, podsjećaju i na sljedeće - građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobe potrebe.



Pirotehnička sredstva F2 i F3 mogu koristiti samo punoljetne osobe, od 27. prosinca do 2. siječnja, a djeca mlađa od 14 godine ne smiju koristiti pirotehnička sredstva. Ako djeca mlađa od 14 godina koriste pirotehniku, roditelji će biti prekršajno sankcionirani.



U zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, zabranjeno je korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava (osim pirotehničkih sredstava F1).