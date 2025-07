Ubijeni Vedran bio je uhićen s Tomaševićem, poznati putopisac oprostio se dirljivim riječima: "Imali smo tajni plan..."

U prostrijama zagrebačkog kulturnog centra Medika u nedjelju je ubijen 43-godišnjak kojeg je oštrim predmetom izbola 36-godišnjakinja.

Policija je izvijestila kako mu je zadala više ubodnih rada, a procurilo je i da je osumnjičenica Sonja Hranjec, nekada poznata pod imenom Njec, frontmenica benda Abergaz i aktivistica.

Procurilo je i tko je žrtva. Radi se o Vedranu Gračanu, umjetniku, aktivistu i sportašu s kojim je, bar prema njezinim objavama na društvenim mrežama, Sonja Hranjec imala povijest sukoba.

Što je točan motiv za ubojstvo i pod kojim okolnostima se ono dogodilo predmet je policijske istrage, no zločin je potresao one koji su poznavali žrtvu.

Jedan od onih koji se od Gračana driljivom objavom oprostio na društvenim mrežama je poznati putopisac Davor Rastuhar:

"Pisao sam dugo u noć tekst o Veci i pisanjem pokušavao umanjiti bol. A nije teško pisat o njemu, jer tu ima materijala za nevjerojatnu knjigu ili film. Koji je to lik bio! Skvoter, umjetnik, putnik, sportaš, rekorder, urbana legenda. Frend. U svemu čega se htio uhvatiti - rasturao je.

A onda sam zgužvao taj tekst i bacio ga u smeće, jer tako je nekako završila i njegova priča.

S njim je umro i naš tajni plan da na pedesetu godišnjicu puta biciklom do Egipta ponovimo to epsko, inicijacijsko putovanje. Kakva bi to tek zaokružena priča bila. Prvo i zadnje veliko putovanje u životu.

Ali život je taj koji piše glavnu priču. A njegovu je ispisao do kraja. Game over.

Osjećali smo tu igru na jedan suptilan, istančan način, otkrivali smo je zajedno. Jednom davno, u Damasku, kad smo ostali bez para i spavali na cesti, ali smo se već snažno prikvačili na onaj glavni kotač života i guštali u vožnji na najjače, igrom slučaja ostali smo i bez tenisica. Pogledali smo se, prasnuli u smijeh i u isto vrijeme izjavili: „Kako je jebena igra ovaj život! Najbolja koju smo igrali do sad!“. Nastavili smo dalje bosi. Ništa nam nije trebalo osim tog srca i osmijeha. Sve drugo život nam je servirao na pladnju kako se odmotavala cesta ispred nas.

Bilo je vrhunski igrati s tobom frende. Nadam se sad već rasturaš next level.

R.I.P. Vedran Gračan 1982-2025"

Performansi i sport

Vedran Gračan kao aktivist sudjelovao je u prosvjedima u Varšavskoj ulici protiv izgradnje trgovačkog centra Tomislava Horvatinčića na Cvjetnom trgu, a 2010. godine zajedno s današnjim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem priveden je i optužen za remećenje javnog reda i mira. No, oslobođena su obojica. Štoviše, sud je zaključio da ih policija nije uopće smjela uhititi.

Gračan je uhićen i godinu dana ranije kada je u svom performansu "Beli Zagreb grad" u bijelom odijelu htio puzati od početka Bogovićeve ulice do Trga bana Jelačića.

Bio je alternativac, umjetnik i skvoter koji je u Mediki živio, a taj je prostor, kako je sam rekao u intervjuu za Zarez, bio poligon i za njegov umjetnički rad.

Posljednjih godina o njemu se najviše pisalo vezano uz sport, utrke i trail gdje je nerijetko pobjeđivao.