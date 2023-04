Raspliće se klupko oko krčkog suca nezadovoljnog plaćom. I dok ministar pravosuđa i predsjednik Vrhovnog suda dogovaraju kako urediti stanje u pravosuđu, zlovoljnog suca s Krka čeka stegovni postupak.

Zlovoljni sudac Anton Hlača čeka presudu nakon što je predsjednica Općinskog suda u Crikvenici protiv njega pokrenula stegovni postupak. Još nije poznato koju kaznu traži pa zato ni on sam danas nije htio dati izjavu za Dnevnik Nove TV. U telefonskom razgovoru je reporterki Katarini Jusić Mezgi rekao da još ne zna na čemu je.

O ishodu stegovnog postupka odlučit će Državno sudbeno vijeće koje najprije mora zaprimiti zahtjev za postupak. Zatim se određuje sjednica Vijeća u rasporedu aktivnosti te donosi odluka. Kako neslužbeno doznaje reporterka Dnevnika Nove TV, za odluku će biti potrebno nekoliko dana.

Sve je krenulo zbog bizarnog poteza. Sudac Hlača odgodio je više ročišta za pola godine zbog male plaće koja ga je dovela, kako je rekao strankama, u stanje "zlovolje".

"Ljudi nastoje bit efektni. On je mislio da je to valjda efektno. Što bih ja sad trebao reći? Da mi je mala plaća pa neću držati sjednicu Vlade? To nije šala", komentirao je njegov potez premijer Andrej Plenković.

Suca zbog toga može stići ukor, novčana kazna do jedne trećine plaće u rasponu od jednog do dvanaest mjeseci ili razrješenje s dužnosti.

Zbog plaća sucima i prijetnji bijelim štrajkom, sastali su se ministar pravosuđa Ivan Malenica i čelnik Vrhovnog suda Radovan Dobronić. Suci traže 1300 eura povišice, a ministar nudi 300. Pregovori se nastavljaju u srijedu.

"Nismo ulazili u licitiranje iznosima. Ne vidim razloga u štrajk", rekao je premijer.

Kakve će volje na kraju biti krčki sudac Hlača, ovisit će o ishodu pregovora, ali i stegovnog postupka.

