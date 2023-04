Kad smo mislili da nas iz pravosuđa više ništa ne može iznenaditi, razuvjerio nas je sudac Općinskog suda s Krka. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Sudac Općinskog suda s Krka Anton Hlača odgodio je ročišta iz travnja za studeni jer ga je plaća za ožujak dovela u stanje zlovolje. Obrazloženje koje će ostati zapamćeno zauvijek, a i zapisano. Nižu se reakcije na ovaj nekima duhovit potez suca, ali strankama nije do smijeha.

Odvjetnik Milan Samardžić u svojih 40 godina u pravosuđu još to nije doživio. Sudac Hlača obavijestio ga je da za pola godine odgađa ročište jer ga je plaća za ožujak dovela u stanje - zlovolje.



"Ja moram reći da sam ja na strani tuženika i da nama uvjetno rečeno i odgovara da se ročište odgađa, ali na ovakav način, uz ovakva obrazloženja, to se ne smije dogoditi, ne smije se nitko pa ni sudac Hlača igrati tuđim ljudskim sudbinama", objašnjava Samardžić.



Dug sudski postupak dodatno se produljuje. "Ovo je postupak koji je pokrenut 2020., sad je 2023. Mi nismo održali još niti jedno ročište", dodaje.



Sudac Hlača napisao je i da je opterećen vlastitom egzistencijom pa da se ne može očekivati da se s primjerenom pažnjom posveti odlučivanju o tuđim pravima.

Sudac s Krka nije htio dati izjavu, tek je poručio da stranke neće biti zakinute i da će se ročišta održati početkom svibnja. Ovim potezom htio je poslati poruku Ministarstvu pravosuđa i uprave sa željom da se ostvari dijalog i uvaži sudbena vlast.

Tijekom dana se ispričao

Tijekom dana se ispričao - strankama i predsjednici suda. Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić pak očekuje od njegovih nadređenih pokretanje postupka. Očekuje to i premijer Andrej Plenković.

"Sudska vlast, prije svega DSV, treba reagirati po mom dubokom uvjerenju. Ako ne reagiraju oni, reagirat će ministar pravosuđa. Mislim da je to smijurija i da je to neprimjereno", smatra Plenković.

Kaže i da su povećavali plaće sucima, a da sad rade na novim rješenjima, o kojima sudac Vrhovnog suda Damir Kos ne govori nimalo pohvalno. "Mislim da je to mravlji korak u odnosu na ono što bi realno trebalo biti", rekao je Kos u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović.

Turudić odgovorio Milanoviću: "Psi laju, karavane prolaze. Ne treba bacati bisere pred svinje''

Potez kolege s Krka naziva neprimjerenim, a obrazloženje - egzotičnim. "On je u najmanju ruku povrijedio kodeks sudačke etike", navodi.

"On je imao pravo biti nezadovoljan plaćom, aposlutno jer i ja mislim da su plaće sramotno male u ovom trenutku, no međutim artikulacija takvog problema nije usmjerena prema strankama u čijim predmetima on postupa, nego prema nekome drugom", dodaje Kos.

Spominje i kolike su plaće prvostupanjskih sudaca.

"Nemojte me hvatati za riječ jer ovisi o okolnostima duljine staža, broja djece, ali mislim da je plaća prvostupanjskih sudaca na općinskom nivou, odnosno trgovačkih sudaca i sudaca Upravnog suda negdje oko 11.000 ili 12.000 kuna", navodi.

Oglasila se i oporba

Ako se pita oporbu, Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta navodi: "Trebaju biti dobro plaćeni, ali isto tako trebaju i sami biti primjer i u osobnom životu, ali i u obnašanju sudačke dužnosti".

"Ministar pravosuđa ne radi dobro svoj posao pa je onda, evo, jedan domišljati sudac odlučio riskirati na neki način i vlastiti ugled među kolegama sucima kako bi ukazao na tu jednu apsurdnost situacije", navodi Dalija Orešković, saborska zastupnica Centra.

Odvjetnik Samardžić koji je i bivši sudac ima poruku: "Stara je izreka ako si nezadovoljan - poljubi i ostavi, široko ti polje, odi u odvjetnike, idi u bilo koju drugu profesiju, nađi si bolju sreću ako misliš da ovdje nisi adekvatno plaćen za svoj rad.''

Jer stranke nisu dužne trpjeti takve poteze sudaca i imaju pravo na suđenje u razumnom roku.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.