Neuobičajen potez suca Općinskog suda na Krku Antona Hlače komentirao je sudac Vrhovnog suda Damir Kos u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović te otkrio s kakvim se još ''egzotičnim'' situacijama susreo.

Sudac Općinskog suda na Krku Anton Hlača za studeni je odgodio ročište zakazano za 19. travnja uz nesvakidašnje obrazloženje. Naveo je da ga je plaća za ožujak dovela u stanje zlovolje te da je opterećen vlastitom egzistencijom pa da se ne može očekivati da se s primjerenom pažnjom posveti odlučivanju o tuđim pravima.

Hlača nije htio stati pred kamere, ali se ispričao predsjednici suda i strankama. Ročišta će se održati u svibnju, priopćio je Vrhovni sud, čiji predsjednik očekuje pokretanje postupka protiv suca Hlače.

O tom je slučaju sa sucem Vrhovnog suda Damirom Kosom razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Na pitanje kako je doživio ovaj potez suca Hlače, Kos je odgovorio: "Vidjeli smo na društvenim mrežama nalog o odgodi rasprave koji je bio naizgled u prvom trenutku duhovit. Međutim, objektivno kad se sagleda pozicija suca i kad se zna što sudac radi i kako treba raditi, onda je to neprimjeren način komunikacije suca sa strankama. Takvim očitovanjem gdje je on svoje osobno nezadovoljstvo razinom plaća izrazio na način da je odgodio rasprave, dakle da nije strankama pružio pravo na redovnu sudsku zaštitu, on je u najmanju ruku povrijedio Kodeks sudačke etike".

"Plaće male"

"On je imao pravo biti nezadovoljan plaćom, apsolutno, jer i ja mislim da su plaće sramotno male u ovom trenutku, međutim artikulacija takvog problema nije usmjerena prema strankama u čijim predmetima on postupa, nego prema nekome drugom", dodao je.



Govoreći o visini plaće, kazao je: "Nemojte me hvatati za riječ jer ovisi o okolnostima duljine staža, broja djece, ali mislim da je plaća prvostupanjskih sudaca na općinskom nivou, odnosno trgovačkih sudaca i sudaca Upravnog suda negdje oko 11.000 ili 12.000 kuna.''

Navodi da sudac mora živjeti s tom plaćom. "Mislim da je to apsolutno premali iznos", dodao je.

Suca ''spopala zlovolja'', njegov postupak zgrozio je javnost. Uslijedila je isprika: ''Moja odluka nije bila odraz bahatosti...''

Na pitanje čudi li ga ovakav potez suca i je li ikad takvo što doživio, kazao je: "Takvo obrazloženje suca je na nivou egzotike. Pokušao sam se prisjetiti još takvih egzotičnih situacija i sjetio sam se jednog primjera kad je jedan sudac, u jednom trenutku od sebi nadređenog imenovan i označen kao nepismen. Dakle, njemu nadređeni mu je rekao: 'ti si nepismen'. Iduću odluku je potpisao tako da je stavio križ umjesto potpisa, obrazloženjem - 'ako sam nepismen, onda je to to'. I to je neprimjereno. Ali, to je karikatura, kao što i ovo mislim da je karikatura.''

Nema opravdanja

Kaže kako nema opravdanja iako je mala plaća. "Ne, ne, mislim, plaća je takva kakva je, mi ne možemo osobnu frustraciju niskom plaćom koja je niska, objektivno niska, prenijeti na stranke o čijim interesima trebamo odlučivati.''

Na pitanje kako odgovara onima koji govore da suci imaju velike plaće, Kos je rekao: "Velika plaća je velika u situaciji kad vam netko zagovara ideju istih želudaca. Točno je, svi imamo želuce i svi moramo jednako jesti, ali notorna je činjenica da rasponi plaća ovise o složenosti i odgovornosti posla.''

Samo u Hrvatskoj: Sudac odgodio ročište nakon što je dobio platnu listu. "Spopala me zlovolja"

O tome ima li povjerenja u ovu Vladu, u ministra pravosuđa, da će uskladiti i povećati plaće, kazao je: "Prema nagovještajima koje smo imali prilike čuti mislim da je to mravlji korak u odnosu na ono što bi realno trebalo biti.''

