Poduzetnici su šokirani novim ugovorima o opskrbi plinom i pitaju se koliko će njih još morati staviti ključ u bravu da bi Vlada nešto poduzela?

Dok su predstavnici Vlade na ljetovanju, poduzetnicima ovih dana dolaze novi ugovori Gradske plinare Zagreb koji su izazvali novi šok i strah od nadolazeće jeseni i predstojeće sezone grijanja, upozorila je Udruga Glas poduzetnika (UGP) i zatražila od Vlade da se hitno pokrene i brzo i efikasno kreira mjere za sve one koji, kako vole istaknuti, rade, zapošljavaju i pune državni proračun.



''Smatramo da su pod hitno nužne mjere koje će zaštititi poduzetnike i pomoći u nadolazećim mjesecima u kojima će poduzetnici teško moći planirati svoje mjesečne troškove režija i koji će biti veliki izazov za preživljavanje'', poručili su iz UGP-a.



Situacija plina na tržištu koja rezultira višestrukim povećanjem cijena u odnosu na prethodne nstabilna je i poduzetnicima je, naglašavaju, potrebna hitna intervencija i pomoć Vlade.



Njemačka uvodi porez na plin za potrošače: Hoće li i druge zemlje slijediti njezin primjer?



''Novi ugovori donose i nova pravila. Da bi osigurala naplatu potraživanja Gradska plinara Zagreb je u novom ugovoru dodala sredstvo plaćanja u vidu zadužnice od 1000 ili 2000 eura. Isto tako umjesto dosadašnje fiksne cijene plina po KWh cijena plina će se formirati svaki mjesec ovisno o kretanju cijena na burzi prirodnog plina u Austriji ili Mađarskoj, a radi se o nerealnim cijenama koje bi se mogle kretati u rasponu od 150 do 200 EUR po MWh'', požalili su se poduzetnici.



''Hrvatska se ponosi i diči time što imamo LNG koji je na vrijeme napravljen i ima dovoljan kapacitet za Hrvatsku i hrvatske poduzetnike. Pitamo se zašto se plin za poduzetnike ne koristiti iz LNG terminala? Ovakva situacija je apsolutno nedopustiva, smatramo da se stvari pod hitno moraju mijenjati, inače će mnogi biti osuđeni na propast'', upozorava UGP.

Ističu i da je ''još jedno neprimjereno ponašanje Gradske plinare Zagreb'' vremenski rok u kojem poduzetnici imaju manje od mjesec dana da potpišu nove ugovore: ''Naime, potpisani ugovor mora se poslati do 1. rujna, a zadužnica izdana u eurima, potpisana od ovlaštene osobe i solemnizirana kod javnog bilježnika do 15. rujna, u protivnom će opskrbljivač uputiti nalog za obustavu opskrbe plinom od 1.listopada 2022. U tako kratkom vremenskom roku poduzetnici nemaju dovoljno vremena da istraže koji bi distributer plina mogao garantirati bolje uvjete distribucije''.



Ako dođe do crnog scenarija, električne grijalice neće puno pomoći: Stručnjak objasnio građanima kako štedjeti energiju

Njemačka uvodi porez na plin za potrošače: Hoće li i druge zemlje slijediti njezin primjer?

Udruga Glas poduzetnika stoga, ponavljaju, traži od Vlade da se hitno pokrene i brzo i efikasno kreira mjere, a predsjednik UGP-a Hrvoje Bujas je poručio: ''UGP neće stajati sa strane, naših 20.000 članova mahom mikro, malih i srednjih poduzetnika i obrtnika očekuje jaku reakciju. Ako se ne nađe adekvatno rješenje u suradnji s Ministarstvom i resornim ministrom Davorom Filipovićem, mogu se očekivati i veće akcije, uključujući i prosvjed u gradu Zagrebu na Trgu bana Jelačića''.