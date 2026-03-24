USKOK podignuo optužnicu protiv šestorke zbog šverca velikih količina droge

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana (1986., 1984., 1965., 1986., 1988., 1986.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja.

Kako se navodi u objavi, optuženi su zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, poticanja na kaznena djela teške tjelesne ozljede i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, teške tjelesne ozljede u pokušaju te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Jutarnji list piše da je prvooptuženi Tin Šlogar koji je u rujnu 2023. godine pao kao dio skupine povezane s krijumčarenjem 2,7 tona kokaina zaplijenjenog u luci u Antwerpenu, a kojeg je, kao i još desetak osoba, uhitila specijalna jedinica belgijske policije. Sa Šlogarom su tada uhićeni bili i državljani Belgije, Nizozemske, Armenije, Latvije, Maroka i Ukrajine.

USKOK-ovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od lipnja 2020. do 3. lipnja 2022., na području Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te Kolumbije, povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okr. te više drugih nepoznatih osoba s ciljem stjecanja značajne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom proizvodnjom, kupovinom i daljnjom prodajom većih količina droge, odnosno radi indoor uzgoja i daljnje preprodaje droge konoplje te nabave, prijevoza i preprodaje većih količina kokaina.

Osim toga je I. okr., kako bi se pozicionirao u kriminalnom miljeu, pripremao fizičke napade i nanošenje teških tjelesnih ozljeda pojedinim osobama, zapaljenje vozila i oštećenje nekretnina veće vrijednosti bacanjem eksplozivnih naprava.

U realizaciji uzgoja i prodaje konoplje na narko-tržištu, I. okr. je organizirao uspostavu indoor laboratorija i zasade ilegalnih sorti konoplje, a zatim je osobno ili putem II., III. i IV. okr. kontrolirao proces njenog uzgoja i dogovarao daljnju preprodaju, dok su II., III. i IV okr., prema njegovim uputama i nalozima, obavljali sve potrebne radnje za uzgoj konoplje i za njenu isporuku. Tako su I. i II. okr. uspostavili najmanje dva improvizirana laboratorija, od kojih je jedan bio na nekretnini pod nadzorom III. okr., a u kojem su nakon što je I. okr. nabavio sjemenke konoplje uzgojili najmanje 18 kilograma konoplje. Po njenom sazrijevanju, istu su rezali, sušili i dalje pakirali za potrebe preprodaje te osobno ili posredstvom nepoznatih osoba odvozili na dogovoreno mjesto isporuke.

Nadalje su, u blizini mjesta Bratina, I., II. i IV. okr., nakon što je I. okr. pribavio sjemenke za uzgoj ilegalnih sorti konoplje, postavili plastenik i instalirali opremu potrebnu za njen uzgoj te ju posijali. Kako bi prikrili uzgoj koji nije dozvoljen, u Evidencije proizvođača industrijske konoplje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva su prijavili da će se trgovačko društvo u kojem je odgovorna osoba IV. okr. baviti uzgojem dozvoljenih sorti konoplje. Po uzgoju nedozvoljenih sorti konoplje, iste su sušili i pakirali radi daljnje prodaje. Tako su proizveli najmanje 100 kilograma konoplje ukupne tržišne vrijednosti od najmanje 200.000,00 eura, no zbog opasnosti od moguće kontrole poslovanja trgovačkog društva od strane nadležnih tijela, I. okr. je do tada proizvedenu drogu, u neutvrđenoj količini, premjestio u iznajmljeni stan u Zagrebu, dok je tragove ilegalnog uzgoja uništio.

Na opisani način uzgojeno je ukupno najmanje 118 kilograma konoplje od kojih je prodano najmanje 10,5 kilograma.

Osim toga je I. okr., u najmanje dva navrata, radi daljnje prodaje nabavio najmanje 1 kilogram kokaina koji je potom prodao, s time da je sukladno njegovim nalozima VI. okr. kokain isporučio kupcu. Također je kokain nabavljao iz Kolumbije i dogovarao njegovu isporuku u Hrvatsku na način da se kokain ubaci u kontejner koji će se pomorskim putem dopremiti u Hrvatsku, s time da će I. okr. pronalaziti trgovačka društva putem kojih će, koristeći njihovo legalno poslovanje, kokain dopremiti u Hrvatsku, a potom sačinjavati potrebnu dokumentaciju, kao i prihvat droge. Pritom je II. okr., prema uputama i nalozima I. okr. obavljao sve potrebe radnje za prihvat droge. Tako je trgovačko društvo kojeg je II. okr. odgovorna osoba zaključilo poslovnu suradnju s drugim trgovačkim društvom iz Kolumbije vezano za uvoz ugljena, što je iskorišteno za krijumčarenje kokaina. Naime, dogovoren je uvoz drvenog ugljena među kojim je u dvije vreće uvezen i kokain koji je 14. travnja 2022. u kontejnerima dopremljen u luku Rijeka. Zatim je II. okr., sukladno uputama I. okr., organizirao prijevoz kontejnera do skladišta u Sesvetama, kojeg je prethodnog dana iznajmio, dok je 3. lipnja 2022. pretragom navedenog skladišta od II. okr. oduzeto 8,47 kilograma čistog kokaina kilograma koji je bio namijenjen daljnjoj preprodaji.

Od tako ukupno nabavljenih najmanje 9,47 kilograma, jedan kilogram je preprodan, a preprodajom droge konoplje i kokaina članovima zločinačkog udruženja je pribavljena protupravna imovinska korist od ukupno 52.200,00 eura, koju su podijelili sukladno svojim ulogama.

Također je I. okr., na traženje drugih osoba, organizirao i pripremao napade na više osoba koje je bilo potrebno zastrašiti i kod njih izazvati osjećaj nesigurnosti, kao i oštetiti njihovu imovinu. U tu je svrhu I. okr. angažirao II. okr. da po njegovim uputama i izvrši navedeno, s time da su obojica pristala da prilikom realizacije napada ugroze tjelesni integritet drugih osoba i oštete objekte u neposrednoj blizini. Tako je organizirano i izvršeno bacanje eksplozivne naprave te je pripremljen napad na najmanje jednu osobu. Naime, u razdoblju od 20. listopada 2020. do 30. siječnja 2021., na traženje V. okr. da se za 1000 eura zastraši jedna osoba s kojom je u sukobu, i to zapaljenjem vozila u vlasništvu oca te osobe, I. okr. je angažirao II. okr. s kojim je u više navrata pokušao utvrditi gdje se to vozilo nalazi. No, kako nije uspio, u dogovoru s V. okr. je naložio II. okr. bacanje eksplozivne naprave u dvorište obiteljske kuće, nakon čega je II. okr. eksplozivnu napravu 30. siječnja 2021. aktivirao i bacio u dvorište, uslijed čega su nastala oštećenja na kući u kojoj su tada boravile dvije osobe, kao i na susjednom stambenom objektu.

Nadalje je I. okr., od 6. studenoga 2020. do 8. veljače 2021. u Zagrebu, kako bi ostvario suradnju u krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku, a time i pribavljanje značajne imovinske koristi, pristao na traženje nepoznate osobe da izvrši napad na drugu osobu s kojom je u sukobu. Za izvršenje napada je angažirao II. okr., nakon čega su zajedno utvrđivali kretanje i životne navike te osobe, mjesta na kojima boravi i vozila kojim se koristi, kontinuirano obilazeći navedene lokacije, te dogovarali nabavu oružja za ranjavanje te osobe. U cilju realizacije fizičkog napada II. okr. je došao u blizinu jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, a potom i u blizinu adrese neprijavljenog boravišta osobe koju su planirali napasti, ali do napada nije došlo budući se ta osoba nije pojavila, nakon čega su nastavili s pripremama dogovorenog napada, do kojeg nije došlo iz neutvrđenog razloga.