Nakon božićne šoping groznice trgovački centri zatvorili su vrata na dva dana, ali već u ponedjeljak počinju sezonska sniženja koja po zakonu mogu trajati sljedećih 60 dana. Pravila za trgovce te prava potrošača proučio je reporter Dnevnika NOve TV Dalibor Špadina.

Građani i dalje imaju prigovora na trgovačke prakse tijekom sniženja.

"Smatram da znaju namjerno staviti nižu cijenu kao s popustom, a ta cijena je prvotno bila takva tako da mislim da neki popusti nisu baš realno stanje", rekla je Ivana. Zakon kaže da trgovci moraju jasno vidljivo i čitljivo istaknuti sniženu cijenu te pokraj nje i cijenu u redovitoj prodaji.

Viktorija kaže: "Baš znam nekada primijetiti da bi cijena neposredno prije sniženja malo porasla pa onda bi bila spuštena i onda bi se s popustom na neki način opet vratila na cijenu kakva je bila prije tog povećanja, zapravo redovnu cijenu."



I tijekom sniženja potrošač ima potpuno pravo na reklamaciju, zamjenu proizvoda ili povrat novca ako je kupio robu s nedostatkom. Ako pak kupuje online, vrijedi rok od 14 dana da se predomisli i vrati proizvod.



"Vidimo sniženja 70 posto ili onu igru riječima do 70 posto, a kad potrošači uđu u trgovinu vide da je to sniženje 15 do 20 posto i osjećaju se kao da su na neki način prevareni. Međutim potrošači rijetko to formalno prijavljuju tako da tu nema formalnih prijava, ali to je definitivno zavaravajuća poslovna praksa", izjavila je Tajana Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača.

Takva je praksa zakonom zabranjena. Spremne su i izmjene zakona pa će trgovac ubuduće morati istaknuti koliko je sniženi proizvod stajao posljednjih 30 dana prije sniženja. Nažalost već se pola godine čeka izglasavanje u saboru pa će još ovo zimsko sniženje biti po starim pravilima.

