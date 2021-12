Mogu li se blagdanski popusti uopće nazivati popustima i koliko su usporedivi s onim inozemnim? Tržišna inspekcija državnog inspektorata u samo prva dva mjeseca ove godine utvrdila je 66 prekršaja trgovaca na štetu potrošača. Uz brojne krive oznake i propuste brojni kupci, ali i trgovci nisu upućeni u Novi zakon o potrošačima, stoga opravdano od 2015.godine nosimo titulu Najlošijih po informiranju potrošača u Europskoj uniji.

Crni petak službeno je označio početak blagdanske groznice koja bi trebala trajati sve do kraja siječnja. No jesu li u Hrvatskoj popusti onakvi kakvi su prisutni u drugim europskim zemljama ili se još uvijek naši trgovci koriste zamkama za kupce, pitali smo predsjednicu udruge za zaštitu potrošača Anu Knežević.

"Godinama imamo problema i s crnim petkom i sa sniženjima jer zapravo u dobrom djelu slučajeva trgovci samo napišu sniženje do 70% i onda ljudi uđu u prodavaonicu očekujući da će naći nekakav artikl snižen 70%, a takvoga nema, a ako ga nađu nitko ga ne bi uzeo niti da im se pokloni, a kamoli da ga plati.

Dakle mora pisati jasno koji su artikli sniženi 20% , koji 30, a koji 50. Mora pisati stara cijena i nova cijena, a umjesto toga piše 250,00 kn sniženo 30%. To je suprotno zakonu“, objašnjava.

Blagdanski popusti se reklamiraju putem medija, društvenih mreža, pozivima ali i e-mailovima i sms porukama često prikazujući velika nerealna sniženja i artikle koji su na isteku. Ovo su i neke od zamki na koje kupci nailaze, te itekako treba biti oprezni pri kupnji.

"Mi stalno upozoravamo kupce, ako želite nešto kupiti prije toga provjerite cijenu, pa onda idite kupite i pri tome usporedite da je to doista toliko sniženo. Budući da kod online kupnje nismo u mogućnosti robu fizički opipati i vidjeti nego to tek vidimo kad nam se dostavi vrlo je važno da se zna da se to u roku od 14 dana može vratiti i samo napišemo Ne želim kupiti taj proizvod, molim da mi vratite novac.

Potrošač ima pravo raspakirati pošiljku u nazočnosti dostavljača ili poštara jer nedavno sam čitala još uvijek ima jako puno tih prevara onaj stari štos da je netko naručio mobitel, a dobio ciglu“, dodaje Knežević.

Zaštita prava potrošača u školama?

Kupci svojim potpisom o preuzimanju robe potvrđuju da se slažu s tom pošiljkom, no kod ispravnog proizvoda trgovac nema obvezu zamijeniti robu ili vratiti novac. Također ako se trgovac odluči sniziti cijenu i nigdje nije naglasio da on ima neki skriveni nedostatak, potrošač ima pravo na reklamaciju.

Međutim, ako je cijena snižena i naveden je nedostatak, potrošač se ne može žaliti. Stoga se preporučuje otići osobno kupiti proizvod u odnosu na online prodaju, a najveći problem je nedovoljna educiranost o pravima i obavezama pri kupnji odnosno prodaji.

"Mi imamo nacionalni program zaštite potrošača koji se donosi na četverogodišnje razdoblje i u svakom tom nacionalnom programu piše da će u nastavne programe ući i edukacija o pravima potrošača međutim u ni jedan nastavni program to nije ušlo.

Trebalo bi djecu od većih razreda osnovne škole učiti, zatim u srednjim školama, ali i na fakultetima“, zaključila je Knežević.

Godišnje na tisuće prigovora, kupci nedovoljno educirani

Osnovna prava bi kupci trebali znati prije nego im je isto povrijeđeno. No čini se da kupci uistinu ne znaju koja su njihova prava.

"Jednostavno im vratiti, ako hoće primiti, a ako neće baciti proizvod u koš. Kakva prava, tko vas pita za pravo danas. Pa gdje imate pravo? Nema danas nikakvih prava, samo novac. Barem ja tako mislim“, smatra kupac Niko.

Hrvatska Udruga za zaštitu potrošača u prosjeku godišnje riješi oko 6.500 prigovora. Jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju su problemi s ispravnosti električnih aparata, te popravkom kvarljivih predmeta koji su još uvijek pod garancijom. I za kraj treba napomenuti da najveća sniženja počinju tek nakon Božića, 27. prosinca, stoga treba pripaziti koliko i na što trošimo.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!