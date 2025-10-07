Počinje novi projekt koji će obradovati sve koji vikend provode u Zagrebu

Pilot projekt uvođenja noćnih vlakova, koji će subotom i nedjeljom od 11. listopada voziti od Zagreba prema Dugom Selu, Zaprešiću, Zaboku, Krapini, Jastrebarskom, Karlovcu, Velikoj Gorici, Sisku, Ivanić Gradu i Križevcima predstavjen je u utorak u u Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe u Zagrebu.

Projekt je pokrenut na inicijativu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu s ciljem povećanja mobilnosti građana, osobito studenata koji vikendom borave u Zagrebu na kulturnim, društvenim i sportskim događanjima, a da bi im se osigurao siguran povratak u ranim jutarnjim satima javnim prijevozom.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić istaknuo je da će na svako odredište putovati po dvije linije, jedna poslije ponoći, druga nakon dva sata ujutro, a riječ je o povratnim linijama.

Vlakovi će stajati na svim stajalištima na širem području Grada Zagreba. Vozit će subotom i nedjeljom, a o rezultatima korištenja vlakova, tj. o broju putnika do polovine sljedeće godine ovisi hoće li projekt i zaživjeti. Na spomenutim relacijama, naveo je Ukić, vozit će u pravilu nove kompozicije.

Ukić je kazao i da se od početka godine, otkad je uveden projekt besplatnog prijevoza redovnih studenata, željeznicom koristilo gotovo 24 tisuće studenata. Ukupno se ove godine, po Ukićevim riječima, planira da će se uslugama Hrvatskih željeznica koristiti oko 26 milijuna putnika.

Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da se uvođenjem spomenutog pilot-projekta radi o iskoraku HŽ Putničkog prijevoza, da je to "šlag na torti" aktualnog ciklusa ulaganja u željeznicu.

Naglasio je da taj projekt, s po njemu vrlo impresivnim voznim redom, državu će stajati samo do kraja ove godine više od 300 tisuća eura, a na razini godine trošak za HŽ Putnički prijevoz bit će oko 1,5 milijuna eura. Tušek je kazao da i o uspješnosti projekta u Zagrebu i okolici, ovisi hoće li se nešto slično primjenjivati i oko ostalih većih hrvatskih gradova.

Kazao je i da se i na taj način nastoji poboljšati standard i kvaliteta života, kako studenata, tako i svih ostalih građana.

U provedbi projekti vrijedni 1,5 milijardi eura

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić smatra da se radi o rješenju koje donosi korist svima – i popularizaciji željeznice, odnosno ekološkog prijevoza, koncentričnog razvoja RH te mladima koji se sve više pouzdaju u željeznicu.

Ravnateljica Uprave za željezničku infrastrukturu i promet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Jasna Divić istaknula je da je u posljednjih sedam godina u modernizaciju i obnovu željeznice uloženo preko 1,1 milijarda eura, a da vrijednost projekata u provedbi iznosi oko 1,5 milijardu eura.

Ujedno, vrijednost projekata u pripremi za razdoblje od ove godine do 2032. iznosi 4,3 milijarde eura. Izvori financiranja su 57 posto iz EU fondova, a 43 posto iz zajmova Europske investicijske banke.

Najavila je i buduće ulaganje u nizinsku prugu Karlovac-Rijeka, projekt je vrijedan više od dvije milijarde eura, a radovi bi mogli završiti do 2033. godine.