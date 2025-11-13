Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ispitivanje pred Odborom

Rešetali kandidate za ustavne suce, dvojica na tapeti: Jedan poslao poruku saborskim zastupnicima

Piše Hina, 13. studenoga 2025. @ 14:37 komentari
Zgrada Ustavnog suda
Zgrada Ustavnog suda Foto: Bruno Konjevic/Cropix
Prije podne u četvrtak na saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav članovi su razgovarali sa sedmero od ukupno 13 kandidata za ustavne suce.
Najčitanije
  1. Gužva na hitnom prijemu u KBC Zagreb
    Gužvetina

    VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
  2. Policija, ilustracija
    Vozači, oprez!

    ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
  3. Adolf Hitler
    Novi detalji

    Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Božinović predstavlja zakon o strancima i zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Nova pravila
Božinović o napadu na Trgu: "Ta je osoba pet puta bila prijavljivana i on bez problema šeta"
Dobre vijesti za 19.000 građana: Uskoro im stiže novac, evo koliko će dobiti
Počinje isplata
Dobre vijesti za 19.000 građana: Uskoro im stiže novac, evo koliko će dobiti
Susjedi najavljuju čak dvije značajne promjene vremena
Dolazi dinamičan tjedan
Susjedi najavljuju dvije značajne promjene vremena: Stiže snijeg koji bi mogao zabijeliti i Hrvatsku
Južna Koreja zabranila letove zbog prijamnog ispita za fakultete
pogođeno 140 letova
Južna Koreja zabranila letove na pola sata: Razlog je uistinu neobičan
Dm potvrdio lidersku poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim rastom prometa od 10 posto
Oglas
Dm potvrdio lidersku poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim rastom prometa od 10 posto
Počelo saslušavanje kandidata za ustavne suce
Ispitivanje pred Odborom
Rešetali kandidate za ustavne suce, dvojica na tapeti: Jedan poslao poruku saborskim zastupnicima
Kaos na hitnoj: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Gužvetina
VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Novi detalji
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Predstavljanje Programa priuštivog najma
PRIUŠTIVO STANOVANJE
Vlada donosi program koji se dugo čekao: Evo koliko će se plaćati najam stana od 60 kvadrata
Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
Tragedija kod Sremske Mitrovice
Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
Procurila snimka atentata u Albaniji
UŽAS KOD AERODROMA
VIDEO Procurila snimka atentata na albanskog mafijaša: Prolaznici su sve gledali
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Kaos na hitnoj: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Gužvetina
VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Novi detalji
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
show
Ljupka Gojić Mikić otvara pizzeriju u Zagrebu
''Sretno!''
Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''
Lauru Gnjatović iznenadilo pitanje o njoj na kvizu
''I onda - bam!''
Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''
Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač
pogledajte video!
Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!
zdravlje
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
E-cigarete nisu bezopasne: Ovo se događa s vašim srcem dok “vejpate”!
Šokantni učinci
E-cigarete nisu bezopasne: Ovo se događa s vašim srcem dok “vejpate”!
zabava
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Neslavni pad
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Odustali od nasljednika?
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
Opcija u razvoju
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
sport
Detalji o ždrijebu novog izdanja Lige nacija: Hrvatska će biti u drugom potu
Sve je poznato
Detalji o ždrijebu novog izdanja Lige nacija: Hrvatska će biti u drugom potu
Livaković povukao radikalan potez za spas karijere: "Situacija je postala vrlo neugodna..."
razljutio španjolce
Livaković povukao radikalan potez za spas karijere: "Situacija je postala vrlo neugodna..."
Igor Tudor pred novim poslom: Odlazak onamo sve bi iznenadio
nisu saudijci
Igor Tudor pred novim poslom: Odlazak onamo sve bi iznenadio
tv
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
KUMOVI
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
Kumovi: Tko je ona i što radi u njihovoj kući?
KUMOVI
Kumovi: Tko je ona i što radi u njihovoj kući?
Kumovi: Ovo je možda zadnji razgovor oca i sina
KUMOVI
Ovo je možda zadnji razgovor oca i sina
putovanja
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Nostalgija u tanjuru
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Planinska kuća u NP Sjeverni Velebit, Airbnb
Ovo se zove odmor!
Ima li išta bolje od ovoga? Planinska kuća na Velebitu s prekrasnim pogledom na more
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Lijek iz vrta
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Europa dominira
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
lifestyle
Kraljica Letizia u kaputu ukrašenom cvjetnim uzorkom
BAŠ JE WOW
Ružičasta haljina kraljice Letizije stvarno je lijepa, ali kaput - kaput je spektakl
Recept za mekani kuglof sa sirom i čokoladom
Uz kavu
Biskvit je tako mekan, ali krema je božanstvena: Pročitajte recept za najfiniji kuglof
Kultne frizure 80-ih i 90-ih
Bile su hit
Nisu za zaborav: Odaberite najljepšu frizuru iz 80-ih i 90-ih
sve
Ljupka Gojić Mikić otvara pizzeriju u Zagrebu
''Sretno!''
Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Nostalgija u tanjuru
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Kraljica Letizia u kaputu ukrašenom cvjetnim uzorkom
BAŠ JE WOW
Ružičasta haljina kraljice Letizije stvarno je lijepa, ali kaput - kaput je spektakl
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene