Rešetali kandidate za ustavne suce, dvojica na tapeti: Jedan poslao poruku saborskim zastupnicima

Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas saslušava 13-ero kandidata za tri mjesta sudaca Ustavnog suda. Najviše pitanja zastupnika odnosilo se percepciju Ustavnog suda, o pozdravu "za dom spremni" i načinu izbora ustavnih sudaca.

Među prvih sedmero kandidata, najviše pitanja zastupnici su postavljali sucu Vrhovnog suda Željku Palajiću i sadašnjem pročelniku Stručne službe gradske uprave Grada Zagreba Željku Matijašecu.

Na pitanje što misli o sadašnjem načinu izbora ustavnih sudaca, Palajić je rekao da bi on ograničio broj mandata ustavnih sudaca na jedan, ali u trajanju od 10 godina. Također je upitan što misli o činjenici da su suci na odlasku birali predsjednika Ustavnog suda i njegovu zamjenicu na što je Palajić odgovorio da su suci iskoristili prigodu, nisu bitno ugrozili propise koji su u tom dijelu nedorečeni, ali i da on, za razliku od nekih sadašnjih sudaca, ne bi otišao sa sjednice.

Što se tiče pozdrava "za dom spremni" i bi li Ustavni sud trebao priopćenjem ponoviti stav da je taj pozdrav protuustavan, Palajić je mišljenja da bi se dvojba oko slobode mišljenja i "provokacije neke grupe koja ranjiva" trebao razriješiti zakon, pa je pozvao zastupnike u Saboru da inače olakšaju sudovima posao i da donesu i donose jasne zakonske propise.

Željka Matijašeca dočekalo je, među ostalim, pitanje zastupnice Marije Selak Raspudić je li on kandidat stranke Možemo! i što općenito misli o načinu na koji se biraju ustavni suci. Odgovorio je da nije ničiji kandidat, da nikome u Gradu Zagrebu ni rekao da će se kandidirati, da je umjerenih nazora, te da nije naklonjen "ni lijevo ni desno". Ne vidi ništa problematično u sadašnjem načinu biranja sudaca Ustavnog suda.

Zastupnik Željko Lacković pitao ga je za mišljenje oko odluke gradonačelnika da zabrani u gradu upotrebu nacističkih i fašističkih simbola. Matijašec misli da je to demokratska i legitimna odluka većine u Gradskoj skupštini. Također podržava izdvojena mišljenja sudaca na sjednicama Ustavnog suda kao i da nije bila dobra odluka da su suci kojima istječe mandat sudjelovali u izboru predsjednika Ustavnog suda i njegove zamjenice.

Kandidat Senad Bajramović smatra da je u radu suda ključno držati se slova i duha Ustava. Što se tiče instituta izdvojenog mišljenja, kaže da ga ne bi koristio pod svaku cijenu i da je "timski igrač po prirodi".

Poslijepodne pred odborom još šestero kandidata

Kandidat Marko Bonifačić misli da je Ustavni sud previše opterećen ustavnim tužbama, zalaže se za njegovu veću otvorenost, a posebno je istaknuo da nije zadovoljan sa sudačkim mjerama upozorenja kada je bila riječ o bijelom štrajku, što je nazvao "traljavim pokušajem državnog udara".

Kandidat Neven Cirkveni smatra je da je Ustavni sud u ovih 35 godina odigrao veliku ulogu u svojoj osnovnoj zadaći i da je bio "čuvar ustavnosti". Na pitanje zastupnika Bože Petrova kako gleda na odluku Ustavnog suda oko referendumske inicijative "Odlučujemo zajedno" u vrijeme korona krize koja je de facto, rekao je, 400 tisuća potpisnika proglasila radno nesposobnima jer nisu shvatili referendumsko pitanje, Cirkveni je odgovorio da "narodna volja može biti nekad krivudava, da je pitanje kako je stvorena ta volja i da se na političkoj sceni to može mijenjati".

Olivera Mittermayera, među ostalim, zastupnica Sandra Benčić pitala je o prigovoru savjesti u slučaju vojnog roka koja se mora dokazivati, za razliku od prigovora savjesti u zdravstvu i misli li da je Ustavni sud trebao od zakonodavca tražiti da to jednako regulira, na što je odgovorio da u vrijeme dok je on služio vojni rok prigovora savjesti nije bilo, a sada ga ima.

Posljednji u nizu kandidata u prijepodnevnom dijelu sjednice bio je Mate Tomislav Peroš kojeg je zastupnik Krunoslav Katičić pitao što misli o događajima na splitskim Blatinama. Peroš je rekao da je protiv svakog nasilja, da svatko ima pravo na mišljenje, da je okupljanje trebalo najaviti što ovdje nije bio slučaj.

Upitan je i o izboru predsjednika Ustavnog suda i njegove zamjenice u kojem su sudjelovali i suci na odlasku. Peroš je odgovorio "da su postupili kako su postupili, da je činjenica da su to napravili, ali da nije bilo štete za ustavno-pravni poredak".

Sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav nastavlja se poslijepodne kada će biti saslušano još šestero kandidata za suce Ustavnog suda.