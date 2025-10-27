Obavijesti Foto Video Pretražite
Počela je sezona gripe: Provjerite tko se sve može besplatno cijepiti

27. listopada 2025.
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
I ove godine pravo na besplatno cijepljenje imaju građani koji pripadaju rizičnim skupinama.
  1. Ilustracija
    Prevezeni u bolnicu

    Otrovali se roditelji i četvero djece: Tek su se doselili u kuću
  2. Ruski predsjednik Vladimir Putin
    Prijetnja trećeg svjetskog rata

    Rusi imaju zastrašujući plan, na meti su ovi gradovi? "To bi bila objava rata NATO-u"
  3. Dječji vrtić
    Skandal u Njemačkoj

    Vrtić dopušta djeci da se skidaju, gledaju i dodiruju: "Ako dijete želi dodirnuti dojku odgojiteljice..."
Izjava premijera Andreja Plenkovića nakon sjednice vrha HDZ-a
nakon unutarstranačkih izbora
Plenković sasuo paljbu po Možemo!: "Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve"
Roditelji i četvero djece otrovali se ugljikovim monoksidom u Istri
Prevezeni u bolnicu
Otrovali se roditelji i četvero djece: Tek su se doselili u kuću
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih
Oglasio se gradonačelnik
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih i ozlijeđenih
Opsadno stanje u Podgorici nakon što su Turci izboli mladića: Uhićeno 45 osoba, ukida se bezvizni režim
Velika tučnjava
Opsadno stanje u susjedstvu nakon što je izboden muškarac: Uhićeno 45 turskih državljana, ukida se bezvizni režim
show
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nadja Marina u petoj emisiji showa Supertalent
''Nažalost, plesati ne znaš...''
Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''
Nicholas Ypil u petoj emisiji showa Supertalent
''O moj Bože, što je ovo?!''
Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
10 recepata
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
LOL
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Semafor kod Velike Gorice zbunio vozače! Odmah će vam biti jasno i zašto
Raspad sistema
Semafor kod Velike Gorice zbunio vozače! Odmah će vam biti jasno i zašto
tech
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Fototermalna terapija
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
sport
Preminuo poznati španjolski vratar Jose Manuel Ochotorena
Počivao u miru
Jutro nakon El Clasica donijelo tugu: Preminuo legendarni španjolski nogometaš
Španjolci otkrili što je Vinicius izgovorio Xabiju Alonsu zbog zamjene u El Clasicu
Psovao, vikao...
VIDEO Čitali mu s usana! Španjolci otkrili što je Vinicius izgovorio Xabiju Alonsu, pala i prijetnja...
Španjolci otkrili što je Vinicius rekao Lamine Yamalu prije eskalacije poslije El Clasica
Vatreni okršaj
Španjolci otkrili što je Vinicius rekao Lamine Yamalu prije velikog kaosa na Bernabeu
tv
Supertalent: Nicolas od srca poručio Martini: "Pobrinut ću se da tvoj zlatni gumb bude vrijedan!"
ČESTITAMO!
Nicolas od srca poručio Martini: "Pobrinut ću se da tvoj zlatni gumb bude vrijedan!"
U dobru i zlu: Ima loše mišljenje o sebi i teško ju je razuvjeriti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ima loše mišljenje o sebi i teško ju je razuvjeriti
Kumovi: Mislila je da će joj biti lakše, ali za neke stvari čovjek nikad ne ojača
KUMOVI
Kumovi: Mislila je da će joj biti lakše, ali za neke stvari čovjek nikad ne ojača
putovanja
Perilica za pranje ljudi japanske tvrtke Science Co.
Novo doba
Japanci su napravili perilicu za pranje ljudi, a evo kako funkcionira
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Bitka na Pacifiku: Što to dvije najmoćnije države svijeta traže oko Cookovog Otočja, a nije nafta?
Strateška utrka
Bitka na Pacifiku: Što to dvije najmoćnije države svijeta traže oko Cookovog Otočja, a nije nafta?
lifestyle
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Ulična moda Zagreb u čipkastim najlonkama i robusnim čizmama
Privukla poglede
Plavuša iz centra Zagreba: Čipkaste najlonke kojima su robusne čizme fantastičan par
Najvažnije stvari koje moramo znati prije uzimanja magnezija
INFORMIRAJTE SE
Nije potpuno bezopasan: Tri ključne stvari koje trebate znati prije nego uzmete magnezij
sve
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nadja Marina u petoj emisiji showa Supertalent
''Nažalost, plesati ne znaš...''
Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''
Nicholas Ypil u petoj emisiji showa Supertalent
''O moj Bože, što je ovo?!''
Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
 
