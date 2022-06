Eko proizvođači pobunili su se jer su im zabranili motiku ako misle dobiti potpore za mjere ruralnog razvoja. Resorno Ministarstvo kaže kako motika uništava strukturu tla te da je ne treba koristiti.

U eko vinogradima, maslinicima i voćnjacima koji žele novčana sredstva iz Europske unije, više se ne smije čuti motika.

"U biti taj stroj imamo za mehaničko uništavanje korova. On je na traktoru i on isfreza to, ali kraj kupina ostane nešto što se mora raditi motikom jer bi ono zagušilo tu biljku. Rješavamo taj korov", istaknula je za Dnevnik Nove TV Marija Završki iz Darde.

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju kako se na taj način rješavaju i živih organizama.

Osvrnuvši se na pitanje zašto nije dobro mehanički obraditi zemlju, nego je samo proći malčerom, ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Goran Lipavić rekao je kako se u suprotnom narušava struktura tla.

"Malčer i rotacijske drljače koje su prisutne, oni površinu obrađuju, stimuliraju rast, sprječavaju rast drugih korova", rekao je Lipavić za Dnevnik Nove TV.

Ministrica Vučković s vinogradarima i vinarima

U hrvatskim kaznionicama cvate proizvodnja: Zatvorenicima uskoro potpore za poljoprivredu i stočarstvo

Zbog zabrane motike pobunila se udruga eko proizvođača.

"Smisao tog natječaja je bio da se motivira ljude da ne koriste pesticide nego mehanička sredstva. Radi li se o motici ili nečem drugom, to bi trebalo biti potpuno svejedno", rekla je za Dnevnik Nove TV Sunčana Pešek, tajnica Hrvatskog saveza udruga eko proizvođača.

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju kako se ista stvar ne odnosi i na proizvođače povrća jer je tamo, kažu, uži sklop.

"Imate i male kultivatore koji također međuredno obrađuju. Znači, mehanizacija u povrćarstvu je već prisutna", istaknuo je Lipavić.

Prema Ministarstvu, mehanizacija je uvijek bolja opcija od motike.

No, s njima se ne slaže i Marija Cafuk, proizvođačica varaždinskog zelja.

"Ne može se sa strojem. koji stroj će tu ići do biljke, jedino motika i ruka", rekla je Marija za Dnevnik Nove TV. Ona ima 15 hektara kupusnjača, pa se Ministarstvu se stoga ne može spočitnuti da pogoduje velikim proizvođačima. A ni malim. A ni srednjim.

