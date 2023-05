Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu da predsjednik Zoran Milanović u današnjim izjavama ponovno napada i laže o Plenkovićevoj obitelji i ''dobivanju'' stana na Ksaveru te naglasio kako su Milanovićeva zavist i kompleksi ''za savjetovanje sa specijalistima''.

Nakon što je predsjednik Milanović jučer spominjao obitelj, odnosno roditelje premijera Plenkovića, i Plenkovićeve oštre reakcije na te navode, Milanović je danas novinarima izjavio kako će o premijerovoj obitelji govoriti i dalje, ustvrdivši da je to bila "režimska obitelj".

"To je obitelj koja je dobila stan na Ksaveru… Ugledni u socijalizmu 1985.? (…) Ugledni u Hrvatskoj tada su bili ljudi režima", rekao je Milanović, koji je sudjelovao na svečanoj sjednici u povodu Dana grada Zagreba.

Premijer Plenković u izjavi medijima u Slovačkoj, gdje sudjeluje na GLOBSEC 2023 Bratislava Forumu, reagirao je na nove Milanovićeve navode poručivši da predsjednik Milanović kontinuirano laže.

"On još jednom napada i laže, čovjek je patološki lažljivac o mojoj obitelji. Za razliku od njegove, koja je dobila društveni stan, moji roditelji su sami kupili stan na kredit, nije im ga nitko dao u onom sustavu", kazao je Plenković.

"Sve što bi htio isprati u vezi sebe pripisuje meni. Ta njegova zavist, taj kompleks, koji sada već postaje nevjerojatan, to je za savjetovanje sa specijalistima. Tu nema ništa neočekivano, ali nažalost, takve je teze plasirao i u kampanji 2016., kada sam ga porazio. Od tog poraza očito njegov kompleks nikako da se riješi", rekao je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković.

"Nakon toga", dodao je, "porazili smo i njegova nasljednika, porazit ćemo i druge 2024. godine."

Predsjednik Vlade pozvao je predsjednika RH Milanovića da objasni biračima zašto ne poštuje Dan državnosti.

"To hoće li on ili ne poštovati Dan državnosti RH koji je donio Sabor, to više nije pitanje za nas, već za hrvatske građane, medije; samo bih se pitao što bi bilo da je to netko iz obitelji HDZ-a tko ne poštuje Dan državnosti”, dodao je premijer Plenković.

''Ja bih samo pitao kako bi Slovaci reagirali da njihov predsjednik ne poštuje Dan državnosti'', rekao je Plenković iz Bratislave, u kojoj je s češkim i slovačkim kolegom sudjelovao na panelu ''Fronte demokracije: Globalne posljedice rata'' u sklopu GLOBSEC 2023 Foruma.

Na panelu se "govorilo o tome što države trebaju učiniti kako bi se nastavila politička, financijska i vojna potpora Ukrajini, a istodobno održati ekonomski stabilnu situaciju u svojim zemljama i zadržati socijalni mir", dodao je premijer Plenković.