Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti Grada Zagreba, na kojoj su dodijeljene i nagrade Grada. Komentirao je kritike premijera Plenkovića kako ni ove godine nije sudjelovao u proslavi Dana državnosti.

Predsjednik Milanović ne slaže se s promjenom datuma Dana državnosti, koji se do prije četiri godine obilježavao 25. lipnja. "20 godina o tome nitko ne govori i onda dođe gospodin iz režimske kuće i hoće to promijeniti. Dobro, promijeni, ja ću se boriti protiv toga. Hoćeš slaviti, slavi, tko ti brani", rekao je Milanović.

"Ovo je tiranija. Evo, ja sam stavio zastavu na svoju zgradu u 'SAO Krajiškoj' u centru Zagreba i jedini sam! Što su to sve četnici u mojoj ulici? Jučer dođem u Omišalj, grad glagoljice, u susjedstvu je Bašćanska ploča, Dobrovid, Držislav, Jakov i svi oni sveci i vladari. Nitko nije izvjesio zastavu. Oni ne vole Hrvatsku? Treba nam čovjek iz režimske familije da nas podsjeti što je Hrvatska?", zapitao je predsjednik.

"Na vlasti ga drže USKOK-ovi optuženici i Zekanović"

Dotaknuo se i Plenkovićeva komentara da je on "patološki lažljivac". "A propos toga da lažem i da sam patološki lažljivac, pa pored njega sjedi herojski Zekanović, koji ga drži na vlasti i koji je o njemu do prekjučer govorio da je patološki lažov i da je hodajući sotona. To je govorio o Plenkoviću. I on će meni dijeliti lekcije iz poštivanja zakona. Čovjek kojem većinu drže dva USKOK-ova optuženika i Zekanović. Čovjek koji će svakom drugom zabiti šiljak u oko kad vidi neku priliku, ali to što je zaštitnik najveće grupe lopova u novijoj hrvatskoj povijesti, to nikom ništa", naglasio je Milanović.

Još je jednom naglasio kako se Plenković kasno učlanio u HDZ. "Imamo čovjeka koji je doživio metamorfozu, koji je zaljubljen u Tuđmana. Kako to da mu nije palo napamet da se učlani u HDZ? Niti 10 godina nakon Tuđmanove smrti, nego tek kad ga je Jadranka Kosor natjerala, za uho ga je povukla da se učlani u HDZ jer mu nije dala da uđe u Sabor kao neovisni", rekao je te naglasio: "On želi novu biografiju i tko god mu stoji na putu, taj je neprijatelj. I zato jučer ova dreka. Dođe ovaj njihov Dan državnosti, Dan HDZ-ova Sabora, što bi trebao biti Spomendan hrvatskog Sabora, kad evo ti Plenkovića. Nitko ga za jezik ne vuče, zna se moj stav i zna se da taj dan puštam one koji hoće neka slave."

Milanović je taj dan bio u Omišlju na proslavi Dana općine. "U Omišlju sam pred auditorijem čestitao onima koji smatraju da je to taj dan, da ne misle da sam tako grdan, ali ja mislim drukčije i ponašat ću se tako. I što, to je nepoštivanje zakona? Pa neka dođe u centar Zagreba i neka kazni sve predstavnike stanara koji nisu izvjesili zastavu", naglasio je.

"Za dom spremni" i "Slava Ukrajini" su isto

Predsjednik je komentirao proslavu Dana Hrvatske vojske rekavši kako oružje i vojska "trebaju biti tamo gdje im je mjesto. Dovoljno što iznosimo oružje pred obitelji, a s druge strane djeca gledaju oružje", osvrnuo se na proslavu na zagrebačkom Jarunu.

Govoreći o pozdravu "Za dom spremni", kao i o "Slava Ukrajini", što je netko uzviknuo, Milanović je rekao: "Mučim se ko Isus da na neki način te pokliče spremimo tamo gdje im je mjesto. Makni to, ne mogu te preodgojiti niti imam afiniteta ni ambicije da te preodgajam."

Naglasio je i kako "između 'Za dom spremni' i 'Slava Ukrajini' nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine, koji su radili s nacistima i pobili stotine tisuća Poljaka i Židova i to je činjenica. To je jednako stari hrvatski pozdrav, kao što i je 'Slava Ukrajini' i 'Sieg Heil' stari njemački. To ne želim slušati u hrvatskim prostorima. Za mene je to sve isto. Neka izmisle drukčiji pozdrav. Slava hrvatskim braniteljima, Domovini vjerni, Slava Hrvatskoj. Neka mi maknu i Ukrajinu i Rusiju", kazao je predsjednik.

Kopa uho, da ne bi pljeskao Čavajdi

Milanović se složio s kritikama kako su nagrade Grada Zagreba dodijeljene po ideološkom ključu, "ali to ne znači da su pogrešno dodijeljene. Gledao sam neke ljude od gostiju koji demonstrativno nisu aplaudirali, recimo gospođi Čavajdi. Demonstrativno u nekoliko navrata. Kopa uho. Da ga ne bi slučajno netko snimio da ga šef ne 'ispegla'".

"Kurtoazno zaplješći, kao ja Plenkoviću na otvaranju Pelješkog mosta. Od toga se radi ideologija, a trebalo bi se sve svoditi na poštivanje nekakvih elementarnih zakonskih normi i okvira zaštite. Ta žena je bila u groznoj situaciji, trebalo joj je pomoči i to je pitanje osjećaja ili bešćutnosti", kazao je Milanović i naglasio kako je pitanje pobačaja riješeno je još u bivšoj državi Jugoslaviji. "Loše je biti isključiv u tim stvarima. Biti kategoričan u tim stvarima znači biti ultimativno nepravedan".

Dotaknuo se i priziva savjesti te rekao kako ne misli da liječnici upisuju medicinu i specijaliziraju ginekologiju da bi se bavili pobačajima "ili da bi uskraćivali pobačaj, ali država mora reagirati i to su ovi ljudi napravili", aludirajući ja omogućavanje pobačaja u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh. "Nitko tamo nije natjeran da radi taj nezahvalan zahvat, nego sustav to mora osigurati", naglasio je predsjednik rekavši kako za njega u tom slučaju nije argument "Kaj si studirao medicinu".

Dodao je da je u tom slučaju potrebno naći liječnike koji nemaju priziv savjesti "nego im je sudbina žene ili djeteta važnija".