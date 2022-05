Vladajuća koalicija održava redoviti tjedni sastanak u Banskim dvorima, a nakon njega premijer Andrej Plenković održat će konferenciju za medije.

Premijer Andrej Plenković održava sastanak s partnerima iz vladajuće većine, a riječ je o redovitom susretu u Banskim dvorima na kojem partneri pretresaju aktualne teme i pitanja.



Nakon sastanka očekuje se premijerova konferencija za medije.



Predsjednik Narodne stranke reformisti Radimir Čačić ocijenio je uoči koalicijskog sastanka nedopustivim da građani plaćaju po milijun kuna specijalizaciju ginekolozima, koji se poslije pozivaju na priziv savjesti i odbijaju raditi pobačaje, odnosno svoj posao.

Ne mogu za naše novce ići na specijalizaciju pa se poslije pozivati na priziv savjesti i ne obavljati dio svog posla u skladu sa zakonima ove zemlje, izjavio je Čačić novinarima uoči sastanka parlamentarne većine.

Liječnike koji imaju priziv savjesti, a žele specijalizirati ginekologiju, pozvao je da specijalizaciju sami plate, odu u privatnu kliniku, pa onda mogu raditi u skladu sa svojom savješću.

Čačić je komentirao i inspekcijski nalaz Ministarstva zdravstva u slučaju trudnice Mirele Čavajde koji je utvrdio samo manje proceduralne propuste u KB Svetom Duhu i KBC-u Sestre milosrdnice.

"Licemjerno, sramotno, bez empatije, rigidno, tvrdoklerikalno, opasno za hrvatsko društvo. Mislim da je zadnje vrijeme da se stvari mijenjaju a to može samo HDZ", istaknuo je Čačić dodavši da sasvim sigurno tomu nisu prepreka ni koalicijski partneri i ni najveći dio oporbe.

Kao prepreku detektirao je one koji "pričaju jedno, a rade drugo", apostrofirajući mostovce.

"Tu je u prvom redu Most koji nije spreman javno reći da su tvrdo klerikalna, konzervativna stranka koja se protivi pobačaju, nego govore o tome da predloženi zakon nije bio dovoljno dobar pa su bili protiv. Što ga onda nisu amandmanima poboljšali", upitao je Čačić.

Radimir Čačić (Foto: Patrik Macek/PIXSELL)

Rekao je i kako ga nije iznenadila odluka Ustavnog suda o Mostovim referendumskim inicijativama, ocijenivši da su pitanja bila "diletantski i neozbiljno pripremljena".

"Cijela ideja te inicijative i nije bila da se nešto suštinski mijenja. Mostovcima je bio cilj da dobiju neke političke poene, što su i postigli, ali su se i razotkrili kao netko tko ne zna suvislo artikulirati pitanja", rekao je Čačić.

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića da je nazvao državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek te joj rekao da ne sluša pozive predsjednika Republike Zorana Milanovića da se "utamniči" ministra obrane Marija Banožića.

"To nije normalno, to nije dobro, to se ne smije činiti", rekao je Čačić te potvrdio da se to može iščitati kao miješanje premijera u rad DORH-a.

Ustvrdio je i kako se tako nešto nije moglo dogoditi prije 1990.

Isto tako ocijenio je i da Milanović ne može tražiti od DORH-a da istraži Banožića. Ako ima argumente, može prijaviti sumnju u kazneno djelo DORH-u, za to postoji i zakonska obaveza.

"Ovo također se može iščitati kao miješanje u rad DORH-a", rekao je Čačić.