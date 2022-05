Nakon što je predsjednik republike komentirao razgovor premijera i glavne državne odvjetnice i ocijenio ga protuustavnim, stiglo je i službeno očitovanje ureda Glavne državne odvjetnice.

Predsjednik republike Zoran Milanović ocijenio je protuustavnim potez premijera Andreja Plenkovića koji je razgovarao s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj-Šipek, nakon što je Milanović DORH dan ranije upitao što radi oko pogodovanja ministra obrane Marija Banožića.

"Čovjek je zvao državnu odvjetnicu, to je protuustavno ponašanje, to je za opoziv, to je za izgon iz političkog života", rekao je Milanović u Šibeniku.

"Ja sam ranije bio nazvao Zlatu Hrvoj Šipek i rekao da gledaju i neke druge dijelove Hrvatske. DORH je na to odmah reagirao. Ovdje mjesec dana proruski angažirani čovjek na Pantovčaku kojem je nažalost hrvatski narod dao povjerenje huška na saborskog zastupnika i na ministra. Pitao sam kako to može biti, a da tijelo ne reagira. Nema dvostrukih aršina", poručio je Plenković.

Odgovor Državnog odvjetništva RH

O situaciji se službeno očitovalo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, čiji odgovor prenosimo u cijelosti. "Kao i dosad, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske neće komentirati izjave niti Predsjednika Republike Hrvatske ni predsjednika Vlade Republike Hrvatske", priopćili su.

"Uz naglasak na definiciju i položaj državnog odvjetništva prema Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o državnom odvjetništvu, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske u donošenju odluka ne podliježe pritisku izjava pojedinaca i medija već odluke donosi isključivo na temelju činjenica utvrđenih u zakonom propisanom postupku".

"Odgovornost za izrečene izjave je na osobama koje ih govore i koje bi pritom trebale biti svjesne ustavne definicije i položaja državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela".

"U odnosu na postupanje u određenom predmetu, naglašavamo kako je sama podnositeljica kaznene prijave izvijestila javnost o podnošenju kaznene prijave protiv više osoba i o dopuni navedene prijave te o činjenici da nadležno državno odvjetništvo poduzima zakonom propisane radnje provjere navoda iz te kaznene prijave", napisali su iz Državnog odvjetništva.