Plenković "udario" po Milanoviću: "On je stvorio atmosferu podjela, mandat je dobio na temelju laži"

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak da je Hrvatska od ulaska u Europsku uniju ostvarila najveći stupanj razvoja i sigurnosti u svojoj povijesti te je odbacio ocjene da zemlja klizi u povijesni revizionizam ili da su podjele u društvu dublje nego prije.

"Ako je danas Hrvatska gora nego što je bila 2013., dajte mi neki dokaz. U slobodi govora? Pa ne znam da li možemo biti slobodniji nego što jesmo. Hrvatska nije bila nikad razvijenija, ljudi nisu nikad bolje živjeli, nikad sigurnija, nikad integriranija među najrazvijenije zemlje EU", rekao je Plenković u izjavi novinarima na marginama Bledskog strateškog foruma.

"Neka mi bilo tko kaže što se to bilo kome uvjetuje, limitira, cenzurira", upitao je.

Premijer je istaknuo kako se u javnom prostoru "permanentno nastoji kreirati atmosfera dramatičnosti", iako je, kako tvrdi, zemlja postigla značajne rezultate – od gospodarskog rasta, najnižeg stupnja nezaposlenosti, najvišeg kreditnog rejtinga u povijesti do ulaska u Schengen i Eurozonu. Dodao je kako Hrvatska iduće godine očekuje i članstvo u OECD-u.

Podjela "ili si čovjek ili si HDZ-ovac"

Osvrćući se na nedavne rasprave u javnosti o koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, Plenković je ocijenio kako se radi o pokušajima da se stvori percepcija povijesnog revizionizma.

"Na koncertu je bilo 500.000 ljudi, nije bilo ni jednog razbijenog izloga, ni jednog zapaljenog auta, a sada se raspravlja o pjesmi staroj 35 godina", rekao je premijer. Dodao je da je osobno bio na generalnoj probi uoči koncerta te naglasio da mu zbog toga nije žao.

Plenković je poručio kako njegova vlada ne promovira ustaštvo ni povijesni revizionizam. "Stabilni smo što se tiče prava manjina, ona se poštuju, programi se financiraju. Jedno odlučno 'ne' fabriciranoj histerizaciji", istaknuo je.

Veliki dio podjela u hrvatskom društvu, ocijenio je premijer, potječe od predsjednika Republike Zorana Milanovića. "Zato što dio ljudi, nažalost, vjeruje proruski orijentiranom predsjedniku koji je dva puta dobio potporu hrvatskih birača. On je stvorio atmosferu podjela", rekao je Plenković.

Dodao je kako se u javnosti nametnula podjela "ili si čovjek ili si HDZ-ovac", a da na takve poruke "lijeva scena nikada nije reagirala". Kao primjer naveo je i zabranu Thompsonova koncerta u Puli te, kako je rekao, "dvostruke kriterije" u pristupu kulturnih i političkih aktera.

Oštro je odbacio kritike iz oporbenih krugova i medija da njegova vlada tolerira ili potiče revizionističke pojave. "Fabricirana je atmosfera, a mediji često daju lažne teze. Imali smo situaciju da se govorilo kako će koncert na hipodromu završiti tragedijom, a sada, kad nije bilo nikakvih incidenata, raspravlja se o tekstovima pjesama", kazao je.

Ujedno je podsjetio na, kako je rekao, "lažnu tezu" s kojom je predsjednik Milanović pobijedio na izborima – da vlada planira slati hrvatske vojnike u Ukrajinu. "Na temelju te laži on je dobio mandat, a mediji su tome davali prostor kao da se radi o realnoj opciji, iako to nikada nitko nije predložio", rekao je Plenković.

"Dakle, veliki dio odgovornosti za ovo snose ovi koji sada jedan drugom dobacuju takozvanu hiperventilirajuću histeriju. Ja vam samo nakon gotovo mjesec dana reduciranog, ne izričaja, nego broja nastupa, objašnjavam vam što se zbiva", rekao je premijer.

Na pitanje je li vladino priopćenje o Jergoviću bilo hiperventiliranje sa strane vlade, odgovorio je da je ono "bilo sasvim legitimno".

Povijesni revizionizam i ustašizacija Hrvatske je, kaže premijer, "jedan bubble koji stvara lijevi politički establishment samo radi sebe, jer nemaju drugu temu".

"Nemaju temu, nemaju rješenje. Izgubili su parlamentarne izbore nakon predsjedničkih izbora koji su dobiveni na lažnoj tezi da hrvatska vlada šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu, što je notorna laž. Poraženi su teško na lokalnim izborima i sad im se kao melem na ranu stvorila lažna teza o povijesnom revizionizmu i ustašizaciji Hrvatske. Mislim, potpuni nonsens", istaknuo je.