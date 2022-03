Premijer Andrej Plenković u četvrtak je ekstremno bizarnom opisao situaciju s prijetnjama ministrici Nataši Tramišak o kojima je, kaže, doznao iz medija te potom razgovarao s njom, a otvoreno je ostalo pitanje novinara hoće li ona i dalje imati njegovo povjerenje.

Premijer Andrej Plenković je u razgovoru s novinarima u Bruxellesu gdje se održava summit EU komentirao situaciju s ministricom koja je medijima potvrdila da joj se prijetilo te rekao kako on o tim prijetnjama ništa nije znao, već je o njima doznao iz medija te ju potom kontaktirao, kao i svog savjetnika Zvonimira Savića, za kojeg mediji navode da je bio jedna od osoba koja je navodno prijetila Tramišak.

Cijelu je "priču" premijer opisao kao ekstremno bizarnu. "Dakle, ja ne znam da se ikada dogodilo da je bila neka situacija da netko od članova Vlade ima informaciju o tome da mu se prijeti, ili posredno ili direktno - ispada na kraju da je posredno, a da se to ne deklarira meni kao premijeru, ministru unutarnjih poslova ili policiji“, rekao je Plenković.

Pa ja dobivam prijetnje na dnevnoj bazi i točno postoji procedura, dodao je.

Nakon što je iz medija doznao o cijelom slučaju, Plenković je, kaže, razgovarao s njom u utorak, a onda i sa savjetnikom Savićem.

"To su takve nebuloze da je meni to bilo bizarno čitati. A kasnije, kad sam sve ispitao i razgovarao s njim i s njom - s njim mi je sve jasno, s njom mi baš i nije jasno...“, rekao je.

Premijer kaže kako ne zna zašto ga Tramišak nije informirala o prijetnjama. "Ne znam. Imala je, valjda, osjećaj da to nije nešto bitno. Ali, očito je bitnije nego što je izgledalo, kad je došlo do medija. Skroz nebitno - valjda to ne bi bila tema", rekao je.

Upitan narušava li taj slučaj odnos između njega i ministrice, Plenković je najavio da će s njom razgovarati o svemu. "Ovo u svakom slučaju nije dobro", rekao je te na upit ima li Tramišak njegovo povjerenje ponovio - "ovo svakako nije dobro".

Na primjedbu novinara kako je on, kao premijer, šef te na pitanje hoće li nešto poduzeti, Plenković je potvrdno odgovorio.

"Hoću. Samo, danas imam druge teme, ali ćemo tu stvar staviti na dnevni red i dobro je raspraviti. Ja sam prvo išao vidjeti mogu li joj pomoći ako joj netko prijeti, to mi je bio prvi refleks, a ovo drugo ćemo vidjeti", rekao je.