Dnevnik Nove TV prati NATO samit u Bruxellesu odakle se javio reporter Hrvoje Krešić s informacijama o tome što je još obilježilo ovaj izvanredni samit te kakve je poruke NATO partnerima uputio predsjednik Milanović.

"Svim državama članicama obratio se jutros ukrajinski predsjednik Zelenski koji je tražio pomoć od NATO članica", javio je Krešić te dodao kako je Zelenski suočio NATO savez s neugodnim činjenicama, no pitanje je hoće li doći do odluka koje Zelenski priželjkuje.

Predsjednik Zoran Milanović govorio je o slanju većeg broja vojnika na istok bloka, govorio je i o padu letjelice u Zagrebu, ali i o situaciji u BiH i Srbiji te na Kosovu.

"Srbija je u srednjoj Europi praktički. Ima izbore za nekoliko dana. I imam dojam da je u nekakvoj krizi identiteta već dugo i da teško shvaćaju da su Rusi samo fusnota. I za nas je važno i za NATO i EU, a posebno zato što je Srbija pregovarač, a u NATO-u je parter kao i Bosna. Da to bude stabilna zemlja koja ima jasnu zapadnu perspektivu i da im se to u ovoj situacije jasnije ponudi pa ako shvate shvate ako ne ne. Ali to je svakako prilika koja se ne smije propustiti. Na kraju će sami odlučiti. I Kosovo koje nažalost još nije priznato od 4 članica iz razloga koji su odavno ili besmisleni ili zastarjeli ako su ikada i bili validni", rekao je Milanović.

Krešić je dodao kako je mnoge važne stvari tek trebaju dogoditi iako je samit završio.

"Traje sastanak G7 grupe, tek kasnije slijedi europski samit, a u središnjici NATO saveza se očekuju i obraćanja, između ostalog i američkog predsjednika Joea Bidena u 20 sati", javio je reporter Dnevnika Nove TV.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr